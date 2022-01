Der Lindauer Polizei erwischt gleich zwei angetrunkene Autofahrer

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Hörbranz ist am Dienstag gegen 19.45 Uhr am Europaplatz in Lindau angehalten und kontrolliert worden. Auf Nachfrage der Polizeibeamten gab er an, ein Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab aber einen Wert von 0,7 Promille, heißt es im Bericht der Polizei. Er musste sein Auto stehen lassen und seine Heimreise zu Fuß antreten. Gegen 22 Uhr wurde dann eine 79-jährige Autofahrerin aus Lindau ebenfalls am Europaplatz angehalten und kontrolliert. Da bei ihr Alkoholgeruch festgestellt wurde, ergab der dann durchgeführte Alkoholtest einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Auch sie musste ihr Auto stehen lassen, die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Beide Verkehrssünder erwartet nun ein Bußgeldanzeige mit mindestens 500 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot, so die Polizei weiter.