Der Lindauer Arzt Dr. Klaus Adams erklärt die Krankheit

Die Parkinson-Krankheit oder Schüttellähmung ist eine langsam fortschreitende neurologische Erkrankung, die vorwiegend Menschen im höheren Lebensalter trifft. Rund sechs Millionen Menschen sind weltweit von der Krankheit betroffen, in Deutschland leben laut Schätzungen zwischen 240 000 und 280 00 Parkinson-Patientinnen und Patienten. Dr. Klaus Adams, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Lindau, erklärt, dass die Krankheit in der Regel zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr auftrete: „Bei einer Parkinson-Erkrankung (Morbus Parkinson) kommt es zu einem fortschreitenden Verlust bestimmter Zellen im Gehirn. Dadurch kann das Hormon Dopamin nicht mehr in ausreichender Menge produziert werden. Ohne die richtige Menge an Dopamin kann sich der Mensch nicht richtig bewegen. Es kommt zu den klassischen Symptomen wie Bewegungsarmut beziehungsweise Bewegungsverlangsamung, Muskelsteifheit und Zittern.“

„Die Symptome entwickeln sich schleichend“, erläutert Dr. Klaus Adams. Oft erkenne die engste Umgebung des Patienten die Krankheitssymptome deshalb eher als der Patient selbst. Meist begännen die Symptome auf einer Körperseite, später breiteten sie sich auch auf die andere Seite aus. Das wichtigste Krankheitszeichen ist die Bewegungsverarmung: Alle Bewegungen, bis auf das Sprechen, sind verlangsamt und in ihrem Umfang deutlich eingeschränkt. Dies führe unter anderem zu einer deutlichen reduzierten Mimik und einem schlurfenden, vorn übergebeugten Gang.

Mögliche Therapiemaßnahmen hingen laut Dr. Klaus Adams von der spezifischen Erkrankungsform ab. Dazu gehörten Medikamente, Krankengymnastik, Sprach- und Schlucktherapie sowie Operationen. Bei Parkinson sei eine speziell angepasste Behandlungsstrategie notwendig.

Um einen möglichst guten Gesundheitszustand zu bewahren, sollten Patienten körperlich aktiv bleiben. Dr. Klaus Adams empfiehlt: „Hier können auch die Angehörigen helfen, indem sie den Erkrankten bei der Durchführung der vom Arzt verordneten physiotherapeutischen oder ergotherapeutischen Behandlung unterstützen.“ Bewährt habe sich auch leichter Ausdauersport. Zu achten sei auf eine regelmäßige Ernährung. Patienten mit Parkinson-Krankheit essen und trinken oft zu wenig, weil sie in ihrer Motorik nicht mehr zielgerichtet und verlangsamt seien.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.parkinson-vereinigung.de. Auf dieser Seite wird auch ein Selbsttest auf mögliche Frühsymptome der Parkinson-Krankheit erläutert.