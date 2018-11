Der Lindauer Adnan Wahhoud will 220 Kindern in Syrien neue Schuhe schenken

Seit über fünf Jahren engagiert sich der Lindauer Adnan Wahhoud in seinem Geburtsland Syrien: Er hat Ambulanzen aufgebaut, unterstützt Waisenkinder, hat Bäume gepflanzt. Jetzt hat der 66-Jährige ein neues Ziel: Er möchte den gut 220 Kindern der Primarschule in Blanta im Nordwesten Syriens neue Schuhe schenken. Denn bei einem Fototermin im Herbst hat sich gezeigt: Kaum eines der Kinder besitzt richtige Schuhe. Dabei hofft Wahhoud auf die Hilfe der Lindauer: Der Erlös eines Stands beim Bodolzer Stadlmarkt soll das Projekt genauso finanzieren wie das Adventsmusizieren in Oberreitnau am Sonntag.

Gut ein Viertel der Schüler hatte sich für das Foto ihrer Schule aufgestellt. Der Betrachter sieht nackte Betonblöcke: Sie sind die Unterrichtsräume für die erste bis sechste Klasse. Und man sieht eben die Kinder in ihrer teilweise kunterbunten Kleidung, mal lachend, albern oder auch schüchtern. Was auf dem Foto kaum auffällt, hat Adnan Wahhoud in Blanta sehr wohl bemerkt: Die allermeisten der Buben und Mädchen hatten nur alte Sandalen an den Füßen.

Das hat Wahhoud, selbst Vater von fünf Kindern, nachdenklich gestimmt. Für ihre Schule hat er sich schon engagiert, hat dafür mit Hilfe des Vereins Wüstenkind aus der Nähe von Stuttgart dafür gesorgt, dass die Klassenzimmer in Blanta Fenster erhalten und die staubige Schotterfläche ein Schulhof wird, auf dem die Kinder auch Spaß haben können. Daneben nagte dieser Gedanke an ihm: Kinder mit nackten Füßen in teilweise ausgelatschten Sandalen.

Zurück am Bodensee, kam Wahhoud eine Idee: Mit Hilfe von Spenden so viel Geld zusammenbringen, dass er in Syrien für jedes der gut 220 Kinder ein paar neue Schuhe und Socken kaufen kann. „Dafür reichen rund 2500 Euro“, schildert der Deutsch-Syrer im Gespräch mit der LZ. Denn grundsätzlich sind die Lebenshaltungskosten in Syrien deutlich niedriger als hier. Doch Wahhoud ist sich bewusst: Das ist kein kleiner Betrag. Deswegen will er die Schüler je nach Spendenergebnis Jahrgang für Jahrgang mit neuen Schuhen versorgen, „zuerst die Kleinen in der ersten und zweiten Klasse.“

Begeistert von der Idee sind jene syrischen Flüchtlinge, die in Bodolz eine neue Zuflucht gefunden haben: Sie spenden den Erlös ihres Falafel-Stands auf dem Bodolzer Advents-Stadlmarkt für diesen Zweck, der an diesem Mittwoch um 16 Uhr beginnt.

Auch die Musiker, die an diesem Sonntag, 2. Dezember, in der Oberreitnauer Kirche St. Pelagius zum Adventsmusizieren auftreten, sammeln für Wahhouds Syrienhilfe. Der Eintritt zu dem Konzert, das am ersten Adventssonntag um 16 Uhr beginnt, ist frei, aber erfahrungsgemäß spenden die Besucher großzügig.

Bei dem Konzert unter Leitung von Anita Zimmermann, bei dem Pfarrer Darius Niklewicz Worte zum Advent sprechen wird, treten neben dem Jugendchor „Right now“ Ensembles der Musiklehrerinnen Anita Zimmermann, Elena Hager und Ludmilla Anton auf. Außerdem das Violinen-Duo Jelena und Klaus Nerdinger, Lea und Isabela Hansinger mit Harfe und Gitarre, Organist Johannes Abt und die Stubenmusik der Familien Zimmermann und Planatscher. Nach dem Konzert sind die Konzertbesucher noch zu Glühwein und Punsch auf dem Platz vor dem Pfarrheim eingeladen.