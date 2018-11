Der Lindauer Adnan Wahhoud hilft in Syrien mit Ambulanzen, stemmt aber auch besondere Projekte wie Waisenhilfe und 140 Feigenbäume

Das Treffen mit Entwicklungsminister Gerd Müller in Lindau hat Adnan Wahhoud beeindruckt: Der Deutsch-Syrer hat Müller seine Lindauhilfe für Syrien ausführlich vorgestellt und hofft, „dass es eine gute Zusammenarbeit gibt“. Und dass „diese Früchte tragen wird“. Ein gutes Bild, hat doch Wahhoud vor sechs Wochen 140 Feigenbäume in der Region Idlib gepflanzt. In wenigen Tagen fährt er wieder dorthin, versorgt seine sieben Ambulanzen, trifft Waisenkinder und Flüchtlingsfamilien. Und Wahhoud freut sich sehr, dass die Leser der Schwäbischen und Lindauer Zeitung seine Arbeit in Syrien wieder unterstützen unter dem Motto „Helfen bringt Freude“.

Seinen Abflug in die Türkei – von dort aus reist Adnan Wahhoud per Bus über die türkisch-syrische Grenze in die Region Idlib – hat der Deutsch-Syrer noch um ein paar Tage verschoben auf Anfang Dezember: Denn wenn eine Gruppe syrischer Flüchtlinge am 28. November beim Bodolzer Stadlmarkt erneut ihren Stand aufbaut und dort kulinarische Spezialitäten aus ihrer Heimat anbietet, dann möchte Wahhoud da schon mithelfen. Denn schließlich soll das Geld aus Verkauf und Spenden in seine Arbeit in Syrien fließen.

Der 66-Jährige könnte einfach seine Rente genießen. Stattdessen investiert Adnan Wahhoud viel Zeit und Geld in seine Lindauhilfe für Syrien. Dort hat er in den vergangenen Jahren sieben Ambulanzen aufgebaut. Diese sogenannten Medical Points finanzieren sich ausschließlich aus deutschen Spenden, fünf davon über Gelder aus Lindau. Monatlich versorgen sie 10 000 und mehr Patienten. Die erhalten dort zumeist auch ihre Medikamente kostenlos. Denn viele von ihnen sind Flüchtlinge im eigenen Land: Sie haben ihre während des syrischen Bürgerkriegs bombardierten und zerstörten Dörfer und Städte verlassen und hoffen, dass ihre Familien im Nordwesten des Landes etwas sicherer sind.

Dass sie in den Ambulanzen medizinische Hilfe finden, ihre Kinder dort kostenlos behandelt werden, ist für viele von ihnen mit ein Grund, in Syrien zu bleiben, nicht die Flucht bis nach Europa zu wagen. Das hat Wahhoud in Gesprächen immer wieder gehört. Knapp 40 Mitarbeiter hat der Deutsch-Syrer für die Ambulanzen inzwischen eingestellt: Für jeweils einen Arzt, einen Apotheker und weiteres medizinisches Personal braucht Wahhoud pro Monat und Standort rund 1000 Euro. Die erforderlichen Medikamente kauft Wahhoud mit Hilfe der deutschen Spenden überwiegend in Syrien. Das hat ihn bei seinem letzten Besuch zwar auch gut 11 000 US-Dollar gekostet, sei aber immer noch günstiger als der Einkauf in Deutschland.

Der Frieden bringt neue Herausforderungen

Doch nicht nur Krankenhilfe sei den Menschen im Nordwesten Syriens wichtig: „Die Menschen hoffen, dass sich der Frieden stabilisiert.“ Das sei der sehnlichste Wunsch der Einheimischen wie Flüchtlinge in der Region zwischen Aleppo und Idlib. Wahhoud weiß aber auch: „Das bringt neue Herausforderungen.“ Denn nicht nur die Zehntausenden von Flüchtlingen im eigenen Land müssen sich in der Provinz Idlib ein neues Zuhause aufbauen. „Auch die vielen Menschen in den Flüchtlingslagern entlang der türkischen Grenze zu Syrien brauchen dann eine neue Heimat.“ Und der Lindauer verweist auf ein weiteres Problem: „In Griechenland sind viele geflüchtete Syrer hängengeblieben, die auf eine Familienzusammenführung in Deutschland gehofft haben.“ Doch diese Chance gebe es nur für wenige.

In der Provinz Idlib – laut Wahhoud eine Fläche von rund 100 mal 100 Kilometern – müssen deshalb in einer befriedeten Zukunft Dörfer erweitert oder sogar neue Städte gegründet werden, meint der Lindauer. Und wenn es dort eines Tages dann wieder staatliche Krankenhäuser gibt, dann könne auch der ein oder andere seiner Medical Points seine Arbeit abgeben. Doch das werde wohl noch eine ganze Weile dauern. So lange hofft der Deutsch-Syrer, seine sieben Ambulanzen finanziell weiter halten zu können. Und Adnan Wahhoud ist sehr dankbar, dass die Weihnachtsspendenaktion der Schwäbischen und Lindauer Zeitung auch in diesem Jahr wieder die Arbeit seiner Lindauhilfe für Syrien finanziell unterstützen will.