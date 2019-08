Der Lindauer Adnan Wahhoud bringt Frieden nach Syrien

Alle Gespräche als Podcast zum Nachhören

Redakteure der Lindauer Zeitung haben sich mit verschiedenen Lindauern dem Thema Frieden angenähert – und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Mit dem Psychiater Christian Peter Dogs geht es um den Seelenfrieden, Anneliese Spangehl erzählt von ihren Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg und warum sie heute zufrieden ist mit ihrem Leben. Der afghanische Flüchtling Ramin Wakili erzählt von seiner Flucht und warum er den Frieden noch immer sucht. Die beiden Hospiz-Mitarbeiterinnen Elisabeth Felder und Uta Reinholz sprechen darüber, wie Menschen am Lebensende ihren Frieden finden – und ob das überhaupt wichtig ist. Adnan Wahhoud berichtet von seiner Syrienhilfe und warum er nie aufhören wird, vom Frieden in seinem Heimatland zu träumen. Tabea Schoch, die nach einem Unfall die Diagnose „Querschnittslähmung“ erhielt, erzählt, wie sie mit ihrem Schicksal Frieden gemacht hat. Die Gespräche wurden alle aufgezeichnet. Es gibt sie als Podcast in voller Länge zum Nachhören auf