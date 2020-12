Der Lindau-Podcast: Wie ein Zahnarzt aus Nonnenhorn Menschen hilft

Lindau (rst) - Ekkehard Schlichtenhorst geht dorthin, wo das Elend groß ist. In diesem Podcast spricht Volontärin Ronja Straub mit dem Nonnenhorner Zahnarzt darüber, warum er, anstatt seinen Ruhestand im schönen Nonnenhorn zu verbringen, zweimal im Jahr nach Lateinamerika reist und Zähne behandelt. In Bolivien zum Beispiel hat er mit seinem Verein für zahnmedizinische Versorgung in Lateinamerika mittlerweile eine feste Zahnarztpraxis aufgebaut. Dort treffe er arme, aber fröhliche Menschen. Anders war das bei seinem dreiwöchigen Aufenthalt Anfang November auf der griechischen Insel Lesbos. Dort hat er in dem Flüchtlingslager Kara Tepe – auch bekannt als Moria 2 – gearbeitet. Die Menschen dort seien traumatisiert und ängstlich, sagt er.