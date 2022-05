Der Lindau-Podcast: Warum werden wir so leicht Opfer von Betrügern

In dieser Folge geht es um eine Frau, die dachte, ihre Tochter hätte einen schweren Unfall gehabt – und dabei einen Menschen getötet. Doch das war alles nur gelogen, am Telefon waren Betrüger. Warum fallen wir immer darauf herein?

Außerdem sprechen Yvonne Roither und Julia Baumann über den neuen Koch im Seniorenheim Hege. Das ist kein Geringerer als der ehemalige Sternekoch Thomas Krauß.