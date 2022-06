Der Lindau-Podcast: Warum sich die Ukrainerin Anastasiia Horai wieder auf den Heimweg macht

In dieser Folge sprechen Ronja Straub und Julia Baumann über eine Frau, die vor einigen Wochen von der Ukraine nach Lindau geflüchtet ist und sich jetzt wieder auf den Weg nach Hause macht. Da, wo noch Krieg herrscht. Was sind ihre Gründe? Außerdem geht es um das Lindauer Baugebiet Oberes Rothenmoos, wo jetzt vorerst doch keine Wohnungen gebaut werden. Was steckt dahinter?

Die ganze Geschichte über Anastasiias Beweggründe hat Ronja Straub HIER veröffentlicht.

Über die Hintergründe im Lindauer Baugebiet Oberes Rothenmoos schreibt Julia Baumann in DIESEM Artikel.