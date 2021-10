Der Lindau-Podcast: Verkehrswende in Lindau: Wie kann sie aussehen? LZ startet eine neue Serie

Wie werden sich Lindauerinnen und Lindauer in Zukunft fortbewegen? Das Dauerproblem Parken und ein zu hoher Individualverkehr zeigt: Um die Verkehrswende zu schaffen, müssen neue Lösungswege her.

Welche nachhaltigen Lösungen gibt es?

Fahrrad, E-Bike, Lastenräder, Car-Sharing, On-Demand-Services: Wie sich der Verkehr in Lindau verändern wird und welche nachhaltigen Lösungen es gibt, das schaut sich die LZ in der neuen Serie mit dem Namen „Verkehrswende“ an - und stellt die in dieser Folge des Linau-Podcasts vor.

Julia Baumann, Yvonne Roither, Barbara Baur und Ronja Straub sprechen über mögliche Alternativen, neue Möglichkeiten und darüber, wie die Mobilität in Lindau in Zukunft aussehen könnte.

