Der Lindau-Podcast: Über Schönheitswahn und Wohnungsnot

In dieser Woche gibt es eine Lindau-Podcast-Premiere: Zum ersten Mal ist Kollegin Marlene Gempp zu Gast. sie hat in der vergangenen Woche Schönheitspapst Werner Mang interviewt und fragt sich seitdem, ob ein regelrechter Schönheitswahn ausgebrochen ist - und ob sie selbst was an sich machen lassen würde. Außerdem sprechen Emenuel Hege und Julia Baumann über eine neue Serie in der LZ, in der es um das Thema Wohnen geht. Und darum, wem eigentlich der knappe Wohnraum am see zusteht.