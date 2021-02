Der Lindau-Podcast: Über einen ganz anderen Gumpigen Donnerstag

In dieser Woche erscheint der Lindau-Podcast nicht am Freitag, sondern schon am Donnerstag. In der Fasnet ist eben alles anders. Ronja Straub, Yvonne Roither und Julia Baumann sprechen mit Melanie Flax, Präsidentin des Weißensberger Narrenvereins, und Robert Dellinger, Zunftmeister der Lindauer Narrenzunft, über Fasnet in Zeiten von Corona und warum man trotz allem ein bisschen Spaß haben kann. Außerdem haben die beiden eine Überraschung dabei.