Der Lindau-Podcast: Über eine Frau, die seit vier Jahren auf Wanderschaft ist

23 Jahre alt war Helen, als sie über das Ortsschild ihrer Heimatstadt kletterte und loslief. Seitdem ist sie unterwegs – mittlerweile schon seit vier Jahren. Was sie in dieser Zeit erlebt hat, wie sie gleich zweimal in Uganda gelandet ist und wann es wieder nach Hause geht – darüber spricht sie mit Barbara Baur und Julia Baumann in der aktuellen Folge des Lindau-Podcasts.