Der Lindau-Podcast: Über die Sorgen und Nöte der Lindauer Gastronomen und Kulturschaffenden

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

An der Mittelhofschule ist am Dienstag ein Corona-Fall aufgetreten. Das teilt die Stadt Ellwangen am Dienstagnachmittag mit. Ein Mitarbeiter der Schule sei positiv getestet worden.

Die Schulleitung habe daraufhin umgehend reagiert und in Absprache mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen getroffen, heißt es weiter. Ab sofort sollen sich vier Schulklassen und eine Lernklasse in einer vierzehntägigen Quarantäne befinden. Davon sind laut Stadt etwa 100 Schüler der Sekundarstufe (Klasse 5 bis 10) betroffen.