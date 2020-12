Der Lindau-Podcast: Über die Corona-Impfung, Dieselbusse und eine umstrittene Wahl bei der Bodenseebank

In dieser Woche sprechen Yvonne Roither, Julia Baumann und Dirk Augustin gleich über mehrere Themen. Am Wochenende soll die Corona-Impfung in Lindau beginnen, es gab einen Stadtratsbeschluss zum Thema Stadtbus, den nicht nur Redaktionsleiter Dirk Augustin nicht nachvollziehen kann und einen Skandal bei der Bodensee-Bank. Außerdem verabschieden Eltern und Kinder den Kinderazt Dr. Adams.