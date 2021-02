Der Lindau-Podcast: Über den Großbrand, der 150 Feuerwehrleute beschäftigt

In dieser Woche sprechen Yvonne Roither und Julia Baumann über den Großbrand am Obsthof Strodel. Am Samstagvormittag um 10.20 Uhr wird die Feuerwehr nach Rothkreuz alarmiert: Verpuffung in einer Hackschnitzelanlage. Kurz darauf steht ein Stadel in Flammen. Den ganzen Samstagvormittag kämpfen 150 Feuerwehrleute gegen den Brand. Die Familie Strodel bleibt zum Glück unverletzt, doch der Schock sitzt tief. Yvonne Roither hat die Familie besucht.