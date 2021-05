Der Lindau-Podcast: Über Chaos an der Grenze und komplizierte Früchtchen

Eigentlich lief an der Grenze zwischen Vorarlberg und Lindau alles wieder geordnet ab. Dann kam Markus Söder und sorgte am Dienstag mächtig für Verwirrung. Was jetzt gilt, erklärt LZ-Redaktionsleiterin Julia Baumann. Yvonne Roither hat sich in der vergangenen Woche mit den schönen und vor allem leckeren Seiten der Seeregion beschäftigt: Sie erklärt, warum Erdbeeren die Diven unter den Früchten sind, und warum sie eigentlich kein Obst, sondern Nüsse sind. Und dann ist da noch ein neue in der Runde: LZ-Volontär Grischa Beißner hat sich mit den Hoteliers über Segen und Fluch der anstehenden Saison unterhalten.