Soll die Hintere Insel, da, wo jetzt die beweglichen Ausstellungsflächen der Gartenschau sind, bebaut werden oder nicht? Darüber streitet zurzeit fast ganz Lindau. Julia Baumann und Yvonne Roither sprechen in dieser Folge mit Befürwortern und Gegnern der Bebauung. Am Ende ist klar: Konsens wird es so schnell nicht geben. Eher einen Bürgerentscheid.