Der Lindau-Podcast: So läuft das mit den Corona-Schnelltests

Nach verschiedenen bundesweiten Skandalen sprechen Grischa Beißner, Emanuel Hege und Julia Baumann darüber, wie das in Lindau mit den Corona-Schnelltests abläuft. Wie viele werden gemacht, was kosten sie und was verdienen diejenigen, die die Tests durchführen? Außerdem geht es um einen Fall, der wahrscheinlich bald vor Gericht landet. Die Firma Mang und Sohn verklagt den Wasserburger Gemeinderat Uli Epple. Ebenfalls Thema in dieser Woche ist das umstrittene Glyphosat-Verbot und die Frage, wie die Lindauer Bauern damit umgehen.