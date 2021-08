Klaus Achtelstetter ist seit mehr als 30 Jahren bei der Lindauer Wasserschutzpolizei. In dieser Zeit ist ihm einiges passiert: Eine vermeintliche Wasserleiche entpuppte sich als Gummipuppe, einmal wurde sogar eine scharfe Waffe auf ihn gerichtet. Was er an seinem Job mag und warum er ausgerechnet in Lindau „hängen geblieben ist“, erzählt er im Gespräch mit Barbara Baur und Julia Baumann.