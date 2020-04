Der Lindau-Podcast: OB Gerhard Ecker zum Ende seiner Amtszeit

Eine Woche vor dem Ende seiner achtjährigen Amtszeit als Lindaus Oberbürgermeister hat Gerhard Ecker mit Dirk Augustin über seine Erfolge, über viele Projekte und darüber gesprochen, was in diesem Amt weniger schön war. Der OB gibt auch Auskunft darüber, warum das vergangene Jahr besonders schwierig war. Und er erzählt, was er mitnimmt, wenn er nun zurück nach Augsburg geht, was er überhaupt nicht vermissen wird und warum er oft wieder nach Lindau kommen will.