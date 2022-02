Der Lindau Podcast: Die Fasnet fällt nicht aus

Die Fasnet ist in vollem Gange trotz der Pandemie. Im Podcast erzählen Tobias Hirlinger, Vorstand des Nonnenhorner Narrenvereins und Andrea Strohmayer, ehemalige Vorständin der Wasserburger Feuerhexen, von ihren Traditionen und der Geschichte ihrer Vereine.

Sie erklären nicht nur ihre Häser, sondern auch ihre Narrenrufe SeeWii Oho! und Schnee – Schneit!. Aber auch was bei ihnen in der Fasnet so alles gegessen und getrunken wird und warum die Fasnet nicht ausfallen darf.