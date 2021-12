Kurz vor Jahresende kommt in Lindau ein Baby auf sehr ungewöhnliche Weise zur Welt: Vor der Notaufnahme des Lindauer Krankenhauses fällt es dem Papa quasi in die Arme. Darüber sprechen Barbara Baur und Julia Baumann in der aktuellen Folge. Außerdem geht es um den Feuerwerkstourismus nach Österreich und wie die beiden Redakteurinnen ins neue Jahr rutschen.