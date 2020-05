Der Lindau-Podcast: Über niedrige Infektionszahlen, Lockerungen an der Grenze und Sport während Corona

In dieser Folge sprechen Yvonne Roither, Julia Baumann und Dirk Augustin über die dauerhaft niedrigen Infektionszahlen in Lindau - und deren Auswirkungen. Denn weil die Infektionszahlen auch in Österreich und der Schweiz niedrig sind, gibt es bereits ab dem Wochenende Lockerungen an den Grenzen. Die dürften vor allem Lindauer mit Partner in der Schweiz freuen.

Warum trotz der niedrigen Zahlen die Infektionszahlen die Intensivstation der Asklepios-Klinik ausgelastet war, erklärt Redaktionsleiter Dirk Augustin. Und Yvonne Roither erzählt, wie Sport und Corona derzeit funktionieren können - oder eben nicht.