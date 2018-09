Der Meisterkurs Gesang des Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch gibt am Donnerstag, 20. September, um 19 Uhr im prachtvollen Rittersaal von Schloss Achberg sein Abschlusskonzert. Kunstfreunde können mit Marco Ceroli in dem zweitägigen Kreativ-Workshop „Techniken der Kunst“ vom 21. bis zum 22. September verschiedene Techniken zeitgenössischer Kunst kennenlernen.

In Zusammenarbeit zwischen dem Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch und dem Kulturbetrieb Schloss Achberg findet vom 17. September bis zum 20. September ein Meisterkurs Gesang „Oratorium und deutsches Lied“ in Schloss Achberg statt. Zum Abschluss des von Miriam Feuersinger und Clemens Morgenthaler geleiteten Kurses präsentieren die Teilnehmer ausgewählte Lieder und Arien, die im Laufe der vier Kurstage erarbeitet wurden. Johannes Hämmerle begleitet am Klavier. Clemens Morgenthaler führt durch das Programm an diesem Abend. Der Konzerteintritt kostet 9 Euro und es sind Karten an der Abendkasse in Schloss Achberg erhältlich.

Der Leiter des Workshops „Techniken der Kunst“ Marco Ceroli motiviert zu Kreativität und ist seit vielen Jahren freiberuflich unter anderem im Bereich Museumspädagogik und Erwachsenenbildung tätig. Marco Ceroli ist Italiener. Als er sieben Jahre alt war zog seine Familie in die Abbruzzen nach Pescara. Er war viel unterwegs in Italien und mit einer Projektgruppe des Europäischen Kulturfonds auf Gran Canaria. Der Liebe wegen kam er 1995 nach Friedrichshafen. Heute lebt er in Ravensburg und seine italienischen Wurzeln sind ihm auf Anhieb anzumerken. Seine unkonventionelle, lebendige Art ist beliebt und zeichnet seine Arbeit als Museumspädagoge unter anderem im Bregenzer Kunsthaus aus. Sein großes Anliegen: „Die Kinder sollen nicht belehrt werden, sondern inspiriert.“ Längst hat er sich in der Region einen Namen gemacht und hilft auch Erwachsenen in puncto Kreativität auf die Sprünge, denn „nur ein kreativer Erwachsener ist ein glücklicher Erwachsener.“ Jedes Jahr findet ein Kreativ-Workshop in Schloss Achberg statt. Die Teilnahme am kostet 130 Euro pro Person (inklusive Material) und eine Anmeldung ist noch möglich.