Der Kneipp-Verein wandert wieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach monatelanger Lockdown-bedingter Pause hat der Kneipp-Verein Lindau wieder seine wöchentlichen Wanderungen aufgenommen. Die erste Wanderung führte auf lauschigen Wegen über frühlingshaft schöne Wiesen, Felder und durch Wälder von Unterreitnau zur Antoniuskapelle und weiter zum Hegemer Hexenkreuz.

„Der Sinn des Reisens ist, an sein Ziel zu kommen, der Sinn des Wanderns ist, unterwegs zu sein“ (Sebastian Kneipp).

Anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp im Mai und des „Tag des Fußes“ am 30. Juni bietet der Kneipp-Verein Lindau für alle Interessierten eine Jubiläumswanderung über 6 Drumlins (Grundmoränenhügel) im Lindauer Hinterland an. Die reine Wanderzeit beträgt rund 3,5 Stunden.

Vorausgesetzt werden Wanderschuhe und ausreichend Kondition für rund 10 km bei 250 Höhenmetern. Startpunkt ist am Sonntag, den 4. Juli um 9.20 Uhr an der Stadtbushaltestelle Hoyren (Stadtbuslinien 2 und 3). Anmeldungen bitte per Mail an kneippverein-lindau@gmx.de.