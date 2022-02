Der Klimablog: Nachhaltig leben am Bodensee

Gletscher schmelzen in dramatischem Tempo. Die Wälder der Region sind in einem katastrophalen Zustand. Während die Sommer heißer und trockener werden, nehmen zugleich Unwetter zu. In der Region sind die Temperaturen laut Meteorologe Roland Roth innerhalb von nur fünfzig Jahren um eineinhalb bis zwei Grad gestiegen.

„Die Wetterextreme in alle Richtungen werden häufiger und intensiver auftreten“, sagt Roth.

Im wöchentlichen Klimablog sammelt Schwäbische.de Tipps und Tricks, wie jeder und jede im Alltag etwas verändern kann. Ob die Heizung effizienter zu nutzen oder beim nächsten Einkaufstrip mal einen Secondhand-Laden auszuprobieren - welche kleinen Handlungen zu etwas Großem beitragen können, erfahren Sie jeden Dienstag um 18 Uhr hier.

Boomer und Generation Z sprechen über den Klimaschutz

Schwäbische.de hat drei Lindauer Aktivisten und Aktivistinnen aus den Generationen Boomer und Generation Z miteinander konfrontiert: Wie wird es mit dem Klimaschutz weitergehen?

Dafür engagieren sie sich:

Alle drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner setzen sich für den Klimaschutz sein. Keona Schroff war eine der Gründerinnen der Fridays-For-Future-Ortsgruppe in Lindau. Die 17-Jährige will die Politik darauf hinweisen, dass sie ihre eigenen Klimaschutzziele einhalten soll und Privatleute darauf aufmerksam machen, was jeder einzelne tun kann. „Das hängt aber leider nicht nur an einzelnen Personen, sondern das Ganze muss sich ändern, vor allem die Politik muss handeln. Sie hat einfach die größte Macht.“

Auch die Schülerin Emily Maier engagiert sich bei Fridays For Future und sieht es als ihre Aufgabe an, Menschen über den Klimawandel zu informieren und sie dazu zu bringen, sich mehr mit dem Thema zu befassen.

Der ehemalige Klimaschutzmanager des Landkreises Lindau, Steffen Riedel, ist 65 Jahre alt und sieht den Klimaschutz als persönliche und gesellschaftliche Aufgabe an. „Ich kann nicht auf andere deuten und sagen, mach du mal, ohne selber was zu machen“, sagt er. Deshalb habe er auch bei sich selbst angesetzt und sein Haus und seine Ernährung möglichst klimaneutral gestaltet.