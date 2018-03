Der Kampf um die Therme geht weiter

Die Befürworter der Therme sind im Endspurt vor dem Bau der Therme. Noch sind sie aber nicht sicher, ob sie das Rennen gewinnen. Denn die Gegner setzen offensichtlich darauf, das Vorhaben kurz vor Schluss durch weitere Verzögerungen und entsprechende Mehrkosten doch noch zu verhindern. Entscheidendes Datum ist der 28. Februar.

Im Februar stehen noch zwei Stadtratssitzungen an, außerdem muss der Landkreis den Haushaltsplan der Stadt genehmigen, denn erst dann darf der OB die letzten Verträge zum Bau der Therme unterschreiben. Außerdem ist das Voraussetzung für die Baugenehmigung. Ohne die wiederum darf Investor Andreas Schauer die Bäume im Eichwald nicht fällen lassen. Diese Bäume stehen im Baufeld und damit dem Bau der Therme im Weg. Da das Gesetz das Bäumefällen nur bis zum 28. Februar erlaubt, drängt die Zeit.

Sehr enger Zeitplan

Der enge Zeitplan macht deutlich, dass die Befürworter zwar mehrere Abstimmungen im Stadtrat und einen Bürgerentscheid überstanden haben, aber immer noch nicht sicher sein können, dass Lindau das neue Bad im Eichwald auch wirklich bekommt. Denn eine weitere Verzögerung würde nochmal ein Jahr kosten, was wegen der weiter rasant steigenden Baukosten wohl wieder mindestens zwei Millionen Euro Mehrkosten für die Stadt zur Folge hätte.

„Man kann es noch ein paar mal verzögern. Irgendwann geht dem Herrn Schauer die Luft aus, oder uns geht die Luft aus“, machte Oberbürgermeister Gerhard Ecker am Mittwochabend im Stadtrat klar. Er unterstellt Thermengegnern wie Jürgen Müller (LI) oder dem Bund Naturschutz, dass sie mit ihren Widersprüchen oder Klagedrohungen nur den Zweck verfolgen, weitere Verzögerungen zu erreichen, um das Projekt so teuer zu machen, dass es für Lindau unmöglich wird.

So sehen das auch andere Befürworter im Stadtrat. Mathias Hotz (JA) erinnerte an die Mehrheit der Lindauer, die beim Bürgerentscheid für das Bad gestimmt haben. „Wir müssen daran erinnern, dass die Bürger uns einen Auftrag gegeben haben“, stimmte Angelika Rundel (SPD) zu. Viele Lindauer hätten für weiteren Zeitverlust kein Verständnis. Karl Schober (CSU) warnte vor diesem Hintergrund vor weiterem Zeitverlust: „Nach dem 28. Februar ist das Bad gestorben.“

Um keine Zeit zu verlieren, hat der Stadtrat am Mittwoch bereits den Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe und den Haushaltsplan der Stadt geändert. So sei es mit dem Landratsamt abgesprochen, sagte OB Ecker. Da die höheren Zahlungen der Stadt erst ab dem Jahr 2020 erfolgen müssen, seien die Mehrkosten durch vom Freistaat angekündigte Lockerungen der Umlagen gedeckt. Die Stadt müsse dafür also keine neuen Schulden aufnehmen. Deshalb habe das Landratsamt eine sehr schnelle Genehmigung des Haushalts in Aussicht gestellt.

Auch wenn die Räte die Gründe für die Mehrkosten erst am kommenden Mittwoch diskutieren wollen, haben sie mit 22:7 Stimmen jetzt den veränderten Plänen zugestimmt. Dafür waren auch die drei Räte der Bürger Union, auch wenn Roland Freiberg erst eine Verschiebung der Entscheidung um eine Woche beantragt hatte, weil er eigentlich erst zustimmen wollte, nachdem er alle Informationen hat. Andererseits sehe er den Zeitdruck, warnte OB Ecker aber, die Räte nie wieder einem solchen Druck auszusetzen.

Lindaus jährliche Belastung wird um 150 000 Euro steigen

Bekannt sind seit Mittwoch die Zahlen zu den Mehrkosten. Investor Andreas Schauer hatte bereits im September auf Anfrage der Lindauer Zeitung sechs Millionen Euro Mehrkosten berechnet, von denen er zwei Millionen direkt auf die Verzögerung durch den Bürgerentscheid zurückgeführt hat. Am 24. November hat er seine Forderungen offiziell bei der Stadt eingereicht. Danach habe ein Fachmann das im Auftrag der Stadt geprüft. Der Prüfer hält es offenbar für gerechtfertigt, dass die Stadt ihren Betrag für das Strand-, Frei- und Hallenbad um zwei Millionen Euro erhöht. Insgesamt muss Lindau dafür etwa 14,5 Millionen Euro aufbringen. Da die Stadt das über Kredite zahlen wird, erhöht das für künftige Jahre den jährlich zu zahlenden Betrag von um 150 000 Euro auf knapp 1,4 Millionen Euro, wie Bäderchef Florian Schneider vorrechnete.

Während die Mehrheit das so sieht und darauf vertraut, dass der in dieser Woche verhinderte Prüfer das am kommenden Mittwoch plausibel so darstellen wird, widersprachen die bekannten Thermengegner. Jürgen Müller (LI) berichtete von weiteren Vertragsänderungen, die Schauer von der Stadt verlange und die aus seiner Sicht der eigentliche Auslöser der Verzögerungen seien. Und mit Verzögerungen durch ein Bürgerbegehren müsse der Investor eines Großprojekts immer rechnen.

Matthias Kaiser (BL) warnte davor, Lindau könnte weitere Mehrkosten zu tragen haben, wenn die Klage des BN erfolgreich wäre oder zumindest den Baubeginn verzögern könnte. Alexander Kiss (BL) fühlte sich nicht ausreichend aufgeklärt über die Ursachen der Mehrkosten. Er stellte zudem die Mehrheit der Lindauer zur Therme in Frage, nachdem die finanziellen Versprechen nicht eingehalten seien, und fragte: „Wollen die Lindauer die Therme zu jedem Preis?“

Die weiteren Beratungen laufen allesamt nicht-öffentlich

Die Mitarbeiter der Verwaltung erläuterten die weiteren Schritte: Demnach stehen am kommenden Mittwoch die ausführlichen Erläuterungen der Mehrkosten an. Weil die Ratsmehrheit schon jetzt mit 18:11 Stimmen Kiss’ Antrag abgelehnt hat, diese Debatte im Stadtrat öffentlich zu führen, werden die Gründe vorerst im Dunkeln bleiben.

Am 21. Februar werden sich die Stadträte dann – wiederum nicht-öffentlich – mit den Verträgen befassen, die unter anderem aufgrund der Mehrkosten nötig werden. Erst wenn diese unterschrieben sind, kann Investor Schauer den formellen Nachweis erbringen, dass er die Therme finanziert hat. Deshalb kann das Bauamt erst dann auch die Baugenehmigung erteilen, wie Chefstadtplaner Christian Herrling erläuterte: „Mit der Baugenehmigung sind wir so gut wie fertig.“ Es hänge lediglich an den fehlenden Verträgen. Er erläuterte auf Nachfrage auch, dass mit der Baugenehmigung auch die Erlaubnis zum Fällen der Bäume im Eichwald verbunden ist.

Auf Nachfrage der LZ kündigte Pressesprecher Jürgen Widmer an, dass die Stadt im Amtsblatt am 24. Februar den Bebauungsplan zur Therme veröffentlichen werde. Er berichtete zudem, dass die Baugenehmigung wirksam sei, wenn sie dem Bauherrn übermittelt werde. Eine Veröffentlichung im Amtsblatt sei auch später möglich. Da der Bund Naturschutz mit seiner angekündigten Klage gegen die Baugenehmigung das Fällen der Bäume verhindern will, bleibt es also spannend, ob die Stadt den engen Zeitplan halten kann.

