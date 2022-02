Der irische Singer-Songwriter John Blek kommt zum Saisonstart ins Zeughaus

Der Lindauer Zeughausverein startet nach Corona- und Winterpause am Freitag, 4. März um 20 Uhr im Kleinen Zeughaus in die neue Saison. John Blek, Singer-Songwriter aus Cork, Irland hat dabei mit seinem neuen Album „Of Ether & Air“ sein bisher luftigstes Werk im Gepäck. Neun Betrachtungen der gleichzeitigen Leichtigkeit und Schwere der uns umgebenden Atmosphären und der dem Mensch innewohnenden Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit. Blek zieht seine Inspiration aus Irish, British und American Folk und beherrscht es meisterlich, Geschichten zu erzählen, heißt es in der Pressemitteilung des Zeughauses. Seine Konzerte kann man nur als Inspiration bezeichnen mit seinem außergewöhnlich melodiösem Fingerpicking der Akustikgitarre und seinem gefühlvollen Gesang. „Nichts als pure musikalische Schönheit kann man seiner Musik unterstellen. Dieser Magie kann man sich einfach nicht entziehen“, schreiben die Veranstalter in ihrer Ankündigung.

Karten gibt es für 16 Euro, 13 Euro ermäßigt, an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de. Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.