Der Hoyerberg-Torggelbaum ist 444 Jahre alt

Nur bei genauer Betrachtung erkennt man die in den zwei mächtigen Eschenbäumen des Hoyerbergtorggels historisch wichtige eingeschnitzte Jahreszahl 1578 gleich nach dem Betreten der Anlage. Zu besichtigen ist diese Weinpresse l in dem 1776 darüber errichteten Torggelgebäude bei den alljährlich stattfindenden zwei Weinfesten. Der 1994 gegründete „Förderverein für die Instandsetzung und Nutzung des Weintorggels am Hoyerberg“ veröffentlicht anlässlich dieses historischen Jubiläums eine informativ aufbereitete Broschüre über die Historie dieses einmaligen technischen Denkmals, welches aus einer langen Zeit der Weinbautradition hier am östlichen Bodensee erhalten geblieben ist. Diese Festschrift wird erstmals am Sommerweinfest am Samstag, 18. Juni, ab 16 Uhr im Torggelgebäude (Friedrichshafener Str. 119 in Lindau) gegen eine Spende abgegeben.

Der Lindauer Spitaltorggel (Schreibweise sowohl mit gg als auch mit k möglich) ist wahrscheinlich der älteste und mit zwölf Metern Länge einer der mächtigsten von noch 15 existierenden Weinpressen rund um den Bodensee. Der Torggel war nach Errichtung Eigentum des Heilig-Geist-Hospitals auf der Lindauer Insel. Dieses war jahrhundertelang der größte Reblandbesitzer in und um Lindau (1237 erstmals erwähnt.) Der älteste Hinweis auf spitalischen Weinbau stammt aus dem Jahre 1307.

Am Hoyerberg hatte das Hospital seit 1475 größeren Rebbesitz und erwarb dann dort einen Hof samt Zubehör, einen Torggel und zahlreiche Grundstücke. 1578 erfolgten größere Investitionen in einen neuen Torggelbaum. In zwei mächtigen zwölf Meter langen Eschenbäumen ist diese Jahreszahl 1578 eingetragen und noch heute sichtbar. 1710 wurde dieser Torggelbaum ertüchtigt und modernisiert.

Zunächst erhielt er jeweils eine neue und größere Vorder- und Hinterdocke aus Eiche mit Jahreszahl und Zimmermannszeichen. 1711 kam auf die beiden Eschenbäume eine zusätzliche Lage mit zwei Eichenbalken (ebenfalls mit sichtbarer Jahreszahl), die mit starken Eisenschlaudern verklammert wurden und somit eine wesentlich effektivere Pressung für noch größere Traubenmengen ermöglichten. 1776 wurde schließlich über allem eine neue Gebäudehülle mit einem beeindruckenden Walmdach mit Mönch- und Nonnenziegeln errichtet. Die imposante Dachkonstruktion überspannt stützenfrei den gesamten Torggelinnenraum von rund 15 mal elf Metern, so dass ohne Behinderung gearbeitet werden konnte. Jeder Zerrbalken im Dachstuhl erhielt die Jahreszahl 1776 mit dem spitalischen Doppelkreuz und den Initialen der Spitalverantwortlichen. Selbst in den Fundamentmauern aus Bruchsteinen sind die Luftlöcher in Form des Doppelkreuzes ausgespart.

Der Förderverein lädt alle Mitglieder am Samstag, 18. Juni, um 15 Uhr zur Jahreshauptversammlung in den Torggel. Das öffentliche Weinfest beginnt dann gegen 16 Uhr im üblichen Rahmen. Nähere Informationen rund um den Hoyerbergtorggel finden sich unter www.torggel-hoyerberg.de