Der Hoyerberg erwacht beim dreitägigen Sommerfest

Drei Tage lang wird das Sommerfest am Hoyerbergschlössle dauern, das viele Lindauer und Gäste zwischen dem 23. bis zum 25. Juli auf den schönsten Aussichtsberg Lindaus locken soll. Seit fast neun Jahren steht das Schlössle leer, und alle Bemühungen einer neuen Nutzung liefen bisher ins Leere. Doch nun soll endlich damit Schluss sein, kündigt der Förderverein Hoyerbergschlössle an

Weil der Hoyerberg als „Satellit“ der Lindauer Gartenschau auserkoren wurde, sagte der Verein schon im Februar zu, dort oben etwas zu veranstalten, und fand in den beiden Kulturschaffenden Friederike Kaufmann und Gianni Seufert offenbar ideale Partner. Nach intensiven Vorbereitungen haben die „Wachküsser“, wie die beiden auch genannt werden, ein kulturell anspruchsvolles und vielseitiges Programm auf die Beine gestellt, mit dem sie ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Das Sommerfest findet laut Pressesprecher Peter Borel, unter Corona-Vorgaben ausschließlich im Freien statt, da das städtische Bauamt das Schlössle als „nicht verkehrssicher“ eingestuft hat. So hoffen die Organisatoren auf gutes Sommerwetter, damit das Kulturprogramm mit namhaften Künstlern über die Bühne gehen kann. Unter dem Motto „Nostalgie trifft Zukunft“ habe das familienfreundliche Programm den Anspruch, vielen Interessen gerecht zu werden, wie der Veranstaler weiter schreibt: Die Kinder werden durch das Grüne Klassenzimmer betreut, erleben Clowns und interaktive Kinderspiele. Für Jugendliche und Erwachsenen gibt es Konzerte, Filmvorführungen, Tanzkurse, Modeschauen, Workshops und einen sagenhaften Blick auf den Bodensee.

Höhepunkt ist am Freitagabend um 18.30 Uhr der Auftritt von Karl Frierson & Friend. Unter dem Link https://das-hoyerbergschloessle-wachkuessen.de/ ist das ganze Programm im Detail zu finden.

Für Gaumenfreuden wird laut Veranstalter auch gesorgt sein, Besucher werden mit Crêpes, Dinnede, Eis, Kaffee und kühlen Getränken versorgt. Vereinsmitglieder helfen mit dem Verkauf selbst gebackener Kuchen am Samstag und Sonntag, die Kosten des Festes im Griff zu halten.

„Der Förderverein ist dankbar für das große Engagement der Wachküsser und ihrer Mitstreiter“, so die Mitteilung weiter. Mit diesem Sommerfest möchte der Verein das Schlössle, das in den Herzen vieler Lindauer verankert ist, ins Bewusstsein zurückholen und einen Weg aufzeigen, wie das Wahrzeichen aus dem Dauerschlaf geweckt und unter Einbeziehung der Bürger in eine gute Zukunft geführt werden könne. „Die Wachküsser jedenfalls könnten mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Können für das Hoyerbergschlössle auf der Grundlage ihres Konzeptes eine hoffnungsvolle Zukunft einleiten, sofern der Stadtrat ihnen das Vertrauen schenkt“, ist der Vereinsvorstand überzeugt.