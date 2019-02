Der Hexenmeisterin erster Dämmersprung in Lindau-Oberreitnau

Die Schönauer Hexen haben wieder Glück mit dem Wetter: Die Luft fühlt sich nach Frühling an, an diesem Nachmittag, auch wenn ein frischer Ostwind weht. Erwartungsgemäß füllt sich die Bodenseestraße schon eine Stunde vor dem Umzug mit Hästrägern und vielen fantasievoll verkleideten Zaungästen. Überall ist Musik, und wer bereits da ist, genießt noch schnell ein Hexenburger, bevor sich Oberreitnau in einen brodelnden Hexenkessel verwandelt.

„Das gefällt mir“, seufzt Gabi Irmler zufrieden und schaut vom Moderatorenwagen am Marienplatz über die kunterbunte Menschenmenge. Gabi Irmler ist seit zwei Jahren die Hexenmeisterin der Schönauer Hexen, und in wenigen Minuten startet der erste Dämmersprung in Oberreitnau, der unter ihrem Besen stattfindet. „Ich war aufgeregt, ob auch genügend Zuschauer kommen werden“, bekennt sie. Zuvor hat sie ihren ersten Zunftmeisterempfang abgehalten, und dafür Lob und Beifall von ihren Mitnarren erhalten.

Viel Zeit für ein Resümee bleibt nicht, denn schon beginnt der Umzug, den die Lumpenkapelle des Musikvereins Reutin anführt, als eine von insgesamt elf Musiken: Lumpenkapellen, Fanfaren- und Trommlerzüge, die so wundervoll temperamentvoll für viel Stimmung beim närrischen Volk sorgen, fröhliches Leben in den närrischen Lindwurm bringen. Die Hexenmeisterin begrüßt vom Wagen herunter, auf dem sie Unterstützung von Bürgermeister Karl Schober und einigen Ramseweible der befreundeten Narrenzunft Amtzell hat, die insgesamt 50 Gruppen. Also sind es rund 2500 Hästräger, die mehr oder weniger artig über den Umzugsweg springen, der bei den Zünften dafür bekannt und beliebt sei, dass er kurz und leicht ist. Schön schaut das aus.

Die Hexenmeisterin ist zufrieden

Von Dämmerung noch keine Spur. Die Besucher tun sich noch leicht, im Programmheft die geforderten Antworten auf die Narrenrufe herauszulesen und die schaurig schönen Masken zu bewundern. Die Ulmer Haglhex, die Inselwächter aus Lindau, die Torfstecher aus Waltershofen, die Schussenteufel, die vielen Hexen und Goischdr und Männle und Weible – sie alle haben so viel Ausdruck im geschnitzten, oft verschmitzten Gesicht, dass man als Zuschauer schnell vergisst, dass da ein ganz normaler Mensch darunter steckt.

Die Narren bieten ihrem Publikum viel kurzweilige Unterhaltung. Verschleppen Schuhe, Mützen und ganze Menschen. Drängeln sich in hintere Zuschauerreihen, um die Leute dort ebenfalls mit Konfetti zu beglücken. Hier stehen sich ein Wolf vom Wolfsrudel Maierhöfen und ein als gefleckte lila Kuh verkleideter Mann gegenüber und schreien sich an „Wolfsnacht! – Gäbet acht!“ Dort greift sich ein riesiger Bodensee-Alamanne trotz richtiger Antwort auf „Alamannen – Hoch die Kannen“ ein Mädchen, schultert es sich, und rennt mit ihm weiter die Straße hinunter. Regelrecht liebevoll reiben die Narren den Zaungästen Papierschnipsel, Konfetti, Sägemehl oder – besonders anhänglich – die Binsensamen der Weißensberger Weihergeister in die Haare, oder stecken sie in den Jackenkragen, gurren dabei zutraulich und rennen lachend weiter.

Keck tänzelt der Schalk vom Staig daher, und klatscht jedem eine Saublase, die an einer Schnur hängt auf den Kopf. Mehrere Hexengruppen zeigen großartige und gewagte Pyramiden. Sehr zögerlich wird es dämmrig. Der Himmel verfärbt sich zartrosa. Sein Farbenspiel übertrumpfen die gruseligen Weißensberger Monster. Wie aus einem Höllentor erscheinen sie mit rotem bengalischem Feuer und sie haben – als kämen sie wirklich direkt vom Belzebub – Rußfackeln dabei, die den Himmel für Minuten dunkel werden lassen.

Mit „Schnipp Schnapp – Hoar ab!“ von den Scheera Hexa Mochenwangen, den Mondheuler Schalmeien aus Dornbirn und dem Drachen von Burg Hohenegg „D’r Drache guckt – D’r Bursche juckt“ endet der närrische Umzug nach rund 90 Minuten.

In den Festzelten und in der Festhalle geht jetzt die Party richtig los, bis um Mitternacht alles vorbei ist. Da ist die Hexenmeistern schon lange glücklich. Ihr erster großer Auftritt ist mehr als gut gegangen.