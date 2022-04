Der Grasfrosch gurrt zur Paarung

Der Landschaftspflegeverband Lindau-Westallgäu stellt unter dem Motto „Draußen umgeschaut“ monatlich eine Tier- oder Pflanzenart vor. Im April und Mai ist es der Grasfrosch.

Jetzt im Frühling wandern Amphibien wieder zu ihren Laichgewässern, so auch der Grasfrosch (Rana temporaria), der zu den Braunfröschen gehört. Er hat eine stattliche Körpergröße von etwa sechs bis neun Zentimetern. Seine Färbung ist sehr variabel und reicht von braunen und roten über olivgrüne bis hin zu fast schwarzen Tönen. Dazu kommen Flecken, die auch fehlen können. Die meiste Zeit ihres bis zu sieben Jahre andauernden Lebens verbringen sie an Land. Bevorzugt werden reich strukturierte Feuchtgebiete mit dichter Bodenvegetation wie extensiv bewirtschaftetes oder braches Grünland, Moore oder Laub- und Mischwälder.

Grasfrösche laichen im März und April. Zur Paarung locken die Männchen mit einem dumpfen Gurren an. Am Gewässer werden die Weibchen fest umklammert. Während das Weibchen den Laichballen, je nach Größe des Tieres, mit etwa 600 bis 3000 Eiern ablegt, wird er vom Männchen befruchtet. Die Weibchen verlieren mit der Laichablage etwa ein Drittel ihres Körpergewichts. Danach bleiben die sie im Gewässer oder wandern zurück in ihre Landlebensräume. Nach zwei bis drei Wochen schlüpfen aus den Eiern kiemenatmende Larven, die sich dann innerhalb von ungefähr zwei Monaten über die Kaulquappe bis zum zwölf bis 15 Millimeter großen Jungfrosch entwickeln. Sie ernähren sich vor allem von Algen. Nach ihrer Metamorphose zum Jungfrosch wandern sie ab und führen ein verstecktes Leben. Erst im dritten Lebensjahr kehren sie als geschlechtsreife Frösche wieder ans Wasser zurück.