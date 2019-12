Informativ und trotzdem unterhaltsam, aber gleichzeitig auch besinnlich. So lässt sich der „Tag der Austragler“, zu dem der Bauernverband in die Argenhalle nach Gestratz geladen hat, am besten beschreiben. Denn hier lernten rund 120 Austragsbauern aus dem ganzen Landkreis Lindau nicht nur ihren Nachbarn, den Grafen kennen, sondern machten sich auch Gedanken zum Leben.

Es hat sich wohl herumgesprochen, wie schön und entspannt der „Tag der Austragler“ immer ist, zu dem der Bauernverband und Kreisbäuerin Sonja Müller alljährlich in die Argenhalle nach Gestratz einladen. Nicht umsonst sind heuer gut 120 Austragsbauern aus dem ganzen Landkreis in das einzige „Golddorf“ Bayerns, wie sich Gestratz seit der Verleihung beim bundesdeutschen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ in diesem Jahr nennt, gekommen. Und nicht ohne Grund ist die einst frauenlastige Veranstaltung zu einem Tag geworden, der sich auch bei der Männerwelt zusehender Beliebtheit erfreut.

Kein Wunder, ist doch an diesem Tag für jeden etwas dabei. Angefangen bei politischen Themen, die sowohl Kreisobmann Elmar Karg als auch Gastgeber Johannes Buhmann in ihren Grußworten ansprachen. Hatte der Gestratzer Bürgermeister noch deutliche Worte zur Situation der Bauern nach dem Volksbegehren gesprochen und ihre Leistungen insbesondere in der hiesigen Landschaftspflege unterstrichen, so betonte Karg die aktuellen Forderungen der Landwirtschaft nach einem runden Tisch. Darüber hinaus nutzte Buhmann auch die Gelegenheit, sich bei den Landwirten zu verabschieden, da er nicht mehr als Bürgermeister kandidieren wird. Besinnlich wurde es, als Gaby Kulmus passend zur Adventszeit, aber eigentlich unabhängig davon, den ein oder anderen Gedanken über „die kleinen Glücksmomente“ im Leben mit den Austraglern teilte. Mit Unterstützung von Anneliese Prinz am Piano hatte die Ehrenkreisbäuerin diese mit verschiedenen Musikstücken und Liedern zum Mitsingen verpackt. Der Vortrag, mit dem das Publikum an diesem Tag unterhalten werden sollte, war allerdings schon allein aufgrund seiner Thematik, außergewöhnlich. Waren in den vergangenen Jahren eher weihnachtliche oder lebensratgebende Themen vorherrschend gewesen, so hatte Kreisbäuerin Sonja Müller heuer ihren Nachbarn eingeladen. Ihren Nachbarn von Schloss Syrgenstein, der kein geringerer ist als „Seine Erlaucht Nikolaus Maria Georg Alfons Engelbert Wunibald Ludwig Graf von Waldburg Zeil Hohenems“, wie es in seiner Geburtsurkunde heißt. Ein Name, der allein für sich genommen schon Barrieren aufbaut. Und dabei ist es genau das, was der Graf nicht will und weshalb er Vorträge wie diesen hält. Denn wenngleich er als Graf geboren wurde, obendrein aus direkter Linie von Kaiserin Sissi und Kaiser Franz stammt, ist er dennoch „nur“ ein Schreiner. Oder, wie er erklärte, „nur weil ich einen langen Namen habe bin ich nichts Besseres. Ich bin nur besonders und das sind Sie auch.“

Bei den Austraglern ist er deshalb um Berührungsängste abzubauen. Und das klappt am besten durch Aufklärung. Schließlich sind die Landwirte und er quasi Nachbarn. Denn, so begründet der Hausherr von Schloss Syrgenstein, der einzigen erhaltenen Schlossburg im Landkreis Lindau, das politisch zur Gemeinde Heimenkirch gehört, postalisch zu Argenbühl und kirchlich zu Maria-Thann, seinen Vorstoß bei den Austraglern: „Der Sinn dieses Vortrags ist der Versuch eine Familie zu beschrieben, die nicht normal ist und über drei Generationen hinweg versucht normal zu werden, aber es bis heute nicht geschafft hat“. Dabei geht es ihm nicht darum seine Herkunft zu verleugnen. Auf seinem Stammbaum, den er den Austraglern erklärt, ist er sehr wohl stolz. Wenngleich auch seine Vorfahren von Schloss Syrgenstein nie die Distanz zu ihren Nachbarn haben abbauen können. Seine Großmutter Gertrud wurde noch als „kaiserliche Hoheit“ angesprochen und weder sie noch der Großvater Georg hatten Kontakt zu den Leuten. Auch seinem Vater Josef gelang keine Nähe zu den Nachbarn, besuchte er in seiner Kindheit und Jugend Internate und war, als er wieder zurückkam, Arbeitgeber. „Das schafft auch Distanz.“

Er selbst, Nikolaus von Waldburg-Zeil, ging „zum Glück“ in Egloffs zur Schule, bevor er dann aufs Internat geschickt wurde. Was allerdings nichts genützt hatte, denn, so sagt der heute 49-Jährige selbst, „ich war stinkfaul und habe es nicht zum Abi geschafft“. Mit 20 Jahren habe er eine Schreinerlehre begonnen und sich später als Kunstrestaurator weitergebildet. Seit 2006 ist er wieder zurück auf der Burg und versucht ein normales Leben zu führen. „Auch mit einem langen Namen“. Geholfen hat ihm dabei seine Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr. Denn da seien alle per „du“. Deshalb kann der Mann mit dem langen Namen heute zumindest sagen: „Ich habe das Gefühl als normaler Mensch hier angekommen zu sein.“