Der Goalie der Islanders macht das Rennen

Mitte Oktober 2017 ist er nach verpflichtet worden, nachdem die EV Lindau Islanders gleich zu Beginn ihrer zweiten Oberligasaison ein dickes Torwartproblem bekamen. Seitdem ist David Zabolotny aus dem Kader der Mannen von Spielertrainer Chris Stanley gar nicht mehr wegzudenken. Als kleines Dankeschön für seine tollen Einsätze und den konstant abgelieferten Leistungen wählten ihn die Anhänger der Islanders zum besten Akteur der Mannschaft vom Bodensee, die derzeit in der Meisterrunde steht.

„Ich freue mich, dass ich Spieler des Monats bin und dass die Fans meine Arbeit schätzen. Ich versuche immer, in den Spielen mein Bestes zu geben“, sagte Zabolotny, der die vergangene Sommerpause nutzte, um sich bei den Schwenninger Wild Wings und Towerstars Ravensburg zu steigern. Nach seinen teils grandios anmutenden Auftritten in der Vorsaison, die er in der Finalserie um die bayerische Eishockeymeisterschaft gegen die Memminger Indians mit einer Topleistung krönte, hatte der EVL-Goalie gleich mehrere Angebote von DEL2-Clubs auf dem Tisch. Dennoch entschied er sich, mit den Lindauern ein weiteres Jahr in der Oberliga Süd anzuhängen.