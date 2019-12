Der Geist von Weihnachten: Reisender bewahrt unbekannten Landsmann vor der Haft

Ob es der Geist von Weihnachten war oder ob etwas anderes dahintersteckte, weiß die Polizei nicht. Aber es ist sehr ungewöhnlich, wenn jemand für einen augenscheinlich Fremden eine Geldbuße bezahlt, um den vor dem Gefängnis zu bewahren. Aber so ist es in der Nacht vor Heiligabend passiert.

Bei der Kontrolle in einem Fernbus von Frankfurt nach Italien wollten Grenzpolizisten einen Haftbefehl vollstrecken. Denn in dem Bus saß unter anderem ein 41-jähriger Albaner, der über Rom in sein Heimatland reisen wollte. Gegen ihn lief ein Vollstreckungshaftbefehl nach einem rechtskräftigen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Verstößen gegen das Ausländerrecht. Weil der mittellose Mann die 375 Euro Geldstrafe weder bar noch durch gedeckte Geld- oder Kreditkarten zahlen konnte, brachten die Beamten den unglücklichen und am Boden zerstörten Mann zum Dienstfahrzeug. Die Fahrt nach Kempten zum Strafantritt über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel schien unabwendbar.

Plötzlich begab sich ein bis dahin unbeteiligter Landsmann, der als weiterer Fahrgast die Probleme des ansonsten bisher unbescholtenen Albaners wahrnahm, zu den Beamten. Er bot dem völlig verdutzten Festgenommenen an, ihn auszulösen. Da er kein Bargeld bei sich hatte, fuhren ihn Beamte der Grenzpolizei zum nächsten Geldautomaten, wo er die geforderte Summe abhob. Nach Erledigung der notwendigen Quittierung, konnte der wartende Reisebus nun doch mit allen Fahrgästen seine Fahrt fortsetzen. Der Polizeibericht endet: „Ob der Gedanke von Weihnachten den Unbekannten zu dieser selbstlosen Tat motivierte, blieb aufgrund der Sprachbarrieren unbekannt.“