Der Gasthof Köchlin feiert Fünfjähriges und tut Gutes dabei

Ist das ein Anlass, das fünfjährige Führen eines Gasthofes zu feiern? Nein, dachten sich Claudia und Jan Herwig, die den Köchlin seit fünf Jahren führen, Ja dachten die 24 Mitarbeiter. Damit waren die Chefs überstimmt und es wurde ein Jubiläumsfest organisiert.

Schnell war klar, dass damit aber auch etwas Sinnvolles gemacht werden soll. Also organisierte Jeanette Amschl noch eben eine Tombola, sammelte bei Lindauer Händlern Gewinne und war wie auch ihre Chefs platt über das, was da an hochwertigen Gaben ankam. Eine Tombola ist schlussendlich dazu da, Gewinne zu bringen. Die Gewinne, die die Jubiläumsparty erbringen sollte, sollten auch Gutes tun. Durch die Verbindung zum Hospiz, der immer wieder Gerichte für Hospizgäste zubereitet, die dort nicht möglich sind, war der erste Empfänger schnell gefunden. Auch das Tierheim als weitere Organisation, die in den Genuss einer Spende kommen sollte, gab keinen Anlass für Diskussion. Am Ende jedenfalls kamen 1200 Euro zusammen, die im Hospiz für Besuchersessel genutzt werden können und im Tierheim die Fertigstellung der umfangreichen Sanierung unterstützen wird.