Der Flohmarkt ist ein Paradies für Kinder

Endlich Ferien! Kaum ist der letzte Schultag vorbei, verwandelt sich die Lindauer Hafenpromenade auch schon in jenen riesigen Kinder-Flohmarkt, mit dem die Kommunale Jugendarbeit alljährlich den Beginn ihrer zahlreichen Ferienaktionen einläutet. Und wie der Blick auf den Hafen zeigt: Der Erfolg ist umwerfend.

Vom Bahnhof bis zur Römerschanze haben sich Kinder auf Decken oder an mitgebrachten Tischen postiert und verkaufen alles, was ein Kinderzimmer so hergibt. Stapelweise Bücher und Spiele sind da zu finden, bunte Legosteine, ganze Playmobilwelten, Barbie-Puppen samt Zubehör, Spielzeugautos, CD´s und DVDs, aber auch Rollerblades, Schlittschuhe, Fahrräder, Roller, Sandkastenspielzeug oder Kleidung. Ein schier nicht zu bewältigendes Angebot und das reinste Eldorado für Kinder und Erwachsene, für Verkäufer und Käufer.

Valentin (elf Jahre) und Jakob (neun Jahre) zum Beispiel haben ein ausgesprochen spezialisiertes Angebot. Auf ihrer Decke liegen jede Menge Puzzles, eine Kiste mit silberfarbenen Kochtöpfen, und eine Puppe. Diese ist das Objekt der Begierde eines Mädchens. Drei Euro soll die Puppe kosten. Das Mädchen und die Mutter diskutieren. Am Preis kann es nicht liegen, dass die Mutter das Mädchen wegzieht. Doch das Mädchen scheint nicht aufgegeben zu haben, denn kurze Zeit später erscheint sie wieder mit ihrer Tante.

Ja, ja, die Geschäfte laufen ganz gut, erzählen die beiden Brüder. Seit halb acht schon sitzen sie auf ihren Klappstühlen und haben seitderm schon viele Puzzles verkauft und einige Töpfe. Auch wenn die Töpfe nicht aus ihren Kinderzimmern stammten, sondern aus der Familienküche, das Geld, das sie damit eingenommen haben, dürfen sie für sich behalten.

Ein bisschen Geld verdienen mit jenen Sachen, die sie nicht mehr brauchen, das ist auch die Motivation der drei Schwestern Ashley, Daria und Raven. Bücher, Kuscheltiere, CDs und Spiele liegen auf ihrer Decke. Auch sie haben schon „ganz gut“ verkauft. Ob allerdings ihre Zimmer tatsächlich leerer sein werden, nach diesem Flohmarkttag – das ist eher unwahrscheinlich. Ist doch die siebenjährige Ashley auf ihrem eigenen Streifzug über den Flohmarkt fündig geworden und hat nicht nur ein Puppenbett, eine Puppenautoschale sondern auch noch einen rosafarbenen Prinzessin-Lillifee-Puppenwagen erstanden.

Eine Prinzessin-Lillifee-Tasche, ein Märchenbuch, ein paar Figürchen, ein Quartett und zwei Pferde hat Ursula Wachinger für ihre beiden Enkel gekauft. Während sie das erzählt, reitet die vierjährige Jana auf ihrem neuen Riesenplüschpferd, und der zweijährige Ben galoppiert auf seinem Steckenpferd vorbei. „Das ist ein Paradies hier für die Kinder“, sagt die Lindauerin und erzählt, dass sie jedes Jahr beim Kinderflohmarkt vorbei schaut. Früher hätten auch ihre Kinder immer mitgemacht. Besonders schätzt sie es, dass unter den Angeboten manchmal auch älteres Spielzeug dabei sei, das es gar nicht mehr zu kaufen gebe.

Solches eben, wie die alte Playmobil-Raumstation aus den 1970er Jahren, die die elfjährige Luna auf ihrer Decke stehen hat. Dass sie überhaupt noch da ist, obwohl der Vormittag schon weit vorangeschritten ist, erklärt sich damit, dass sie mit ihrer Mutter erst um zehn Uhr gekommen ist. „Dafür haben wir aber schon sehr gut verkauft“, zeigt sich Kirsten Kleine zufrieden und sagt: „Wir sind zum ersten Mal da. Aber sicher nicht zum letzten Mal. Wir kommen wieder.“