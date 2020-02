Der EV Lindau hat einen neuen Vizepräsidenten

Auf ihrer jüngsten Vorstandssitzung haben die Hauptverantwortlichen der EV Lindau Islanders die vakante Position des Vizepräsidenten neu besetzt. Ralph Sturm folgt auf Thomas Gläßer. Der ehemalige Chef der Stadtwerke Lindau hatte nach seiner Freistellung wegen der Vorwürfe von Veruntreuung von Stadtwerke-Gelder seinen Rücktritt angeboten, der EVL-Vorstand hatte diesen angenommen.

Nachfolger ist nun Ralph Sturm, der die weitere Entwicklung des Vereins aktiv mitgestalten möchte. „Schon nach ganz kurzer Zeit ist spürbar, wie er sein unternehmerisches Statement in den Verein einbringt“, lobt Bernd Wucher, Vorsitzender des EV Lindau in einer Mitteilung des Vereins. Da Ralph Sturm in seiner Vita auf eine rund 20-jährige Zeit als Eishockeyspieler zurückblicke, bringe er auch im sportlichen Bereich die nötige Erfahrung ein, heißt es weiter. Der 46-Jährige ist in Kärnten aufgewachsen und lebt seit 20212 mit seiner Familie am Bodensee. Er ist Inhaber einer Firma in Weißensberg. „Ich freue mich und bin bereit, den Verein mit meinen Möglichkeiten zu unterstützen“, betont Sturm.

Als neuer Vizepräsident der EV Lindau Islanders übernimmt er die Geschäftsbereiche Networking/Sponsorenpflege sowie Wirtschaftlichkeit und unterstützt EVL-Marketingvorstandes Patrick Meier. Darüberhinaus wünscht sich die Vereinsführung, dass sich Ralph Sturm mit seinem großen Sachverstand und seiner Erfahrung als ehemaliger Eishockeyspieler an der langfristigen sportlichen Ausrichtung des Vereins beteiligt. Wucher: „Wir freuen uns, dass er mit seinen Fähigkeiten den Hauptvorstand ergänzt und sind uns sicher, dass er mit seinem unternehmerischen Denken hier weiterhilft, den EVL im wirtschaftlichen wie auch sportlichen Bereich voranzutreiben.“