Der EV Lindau baut seine Führungsriege um

Kurz vor dem zweiten Play-off-Wochenende im Kampf um den Klassenerhalt in der Eishockey-Oberliga sind bei den EV Lindau Islanders zwei interessante Personalien bekannt geworden. Während der amtierende EVL-Präsident Marc Hindelang mit dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt als künftiger Pressesprecher in Verbindung gebracht wird, hat der Lindauer Stadtwerke-Chef Thomas Gläßer zum 1. März den neuen Posten des Vizepräsidenten beim Eislaufverein am See übernommen.

Seit Langem begeistert sich Gläßer für den Eishockeysport. Der in Essen geborene 49-Jährige, der in der Vergangenheit im VIP-Bereich der Eissportarena Lindau wiederholt mit einem Trikot der „Moskitos“ (Oberliga Nord) auflief, verfolgt so gut wie jedes der Heimspiele der Islanders und fiebert mit den Spielern auf dem Eis mit.

Als Geschäftsführer der Stadtwerke Lindau war Thomas Gläßer unter anderem federführend mit den Sponsoringaktivitäten seines Unternehmens betraut. Als EVL-Vizepräsident werde er diese „im Zusammenhang mit den Islanders künftig nicht mehr entscheiden oder wahrnehmen“, wie vonseiten der EVL-Verantwortlichen am Freitag verlautet wurde. Hierdurch wolle Gläßer Interessenkollisionen von vornherein einen Riegel vorschieben. In seiner neuen Funktion als EVL-Vize soll Thomas Gläßer „die EV Lindau Islandes strukturell weiterbringen“. Begründet wird die personelle Ergänzung der Vorstandstätigkeit mit den stark gestiegenen Aufgaben rund um die Vereinsführung. Von Gläßer verspricht sich der EVL „wichtige Impulse im operativen Geschäft und der weiteren Entwicklung“.

Da die derzeit gültige Satzung des Eislaufvereins Lindau das Amt des Vizepräsidenten nicht vorsieht, sollen die Vereinsmitglieder noch im laufenden Monat zu einer außerordentlichen Versammlung einberufen werden und dabei „über die erweiterte Führungsstruktur entscheiden“, wie es in der EVL-Pressemitteilung ergänzend heißt. Aus internen Kreisen war zu hören, dass dieses Mitgliedertreffen am Donnerstag, 22. März, stattfinden soll.

Die zweite Personalie rund um die Führungsriege der EV Lindau Islanders betrifft Marc Hindelang. Bereits am Mittwoch vermeldete die „Bild“-Zeitung, dass der 49-jährige EVL-Präsident zur Jahresmitte das Amt des Pressesprechers bei Eintracht Frankfurt übernimmt. Da der Vertrag des bekannten Sky-Kommentators im Sommer auslaufe, sei er für den hessischen Profiklub frei, heißt es bei „Bild“ dazu. „Dazu will ich mich nicht äußern“, meinte Hindelang auf Nachfrage unserer Zeitung gegenüber der Veröffentlichung – und begründete dies damit, dass sein Engagement beim Fußball-Bundesligisten noch nicht offiziell verkündet sei.

Hindelangs berufliche Neuorientierung hin zur Eintracht habe überdies keine Auswirkungen auf seine Präsenz und den Vorsitz bei den EV Lindau Islanders: „Das sind zwei getrennte Sachen“, versichert er.