Eiscafé Cristallo in Lindau schließt nach 22 Jahren

Das Eiscafé Cristallo in der Schmidgasse hat seit Ende Oktober geschlossen. So wie all die Jahre zuvor auch, wenn Flavio Da Rold und Nives Soraru die vier Wintermonate in Italien verbracht haben. 22 Jahre lang, um genau zu sein. Aber dieses Mal ist es anders, da werden sie im März nicht wieder öffnen. Was sie jetzt vorhaben und ob sie einen Nachfolger gefunden haben.

Das Paar startet in seinen Ruhestand und geht zurück nach Italien, nach Cortina d’Ampezzo in den Dolomiten. Zumindest ein bisschen. Denn: „Wir werden als Touristen wieder kommen“, sagen die beiden strahlend. Die Koffer für ihre Heimreise sind längst gepackt, natürlich seien sie wehmütig, aber nicht traurig, weil sie wissen, dass es kein radikaler Abschied sein wird.

Egal ob es geregnet, geschneit oder ob die Sonne geschienen hat – wir waren da Flavio Da Rold

„Mein Sohn bleibt in Lindau, und wir haben hier so viele Freunde gefunden, dass wir oft hier sein werden – und dann sehen wir unsere Freunde, schauen uns alle Sehenswürdigkeiten an und feiern alle Feste mit, die wir, seit wir hier sind, nicht gesehen und nicht gefeiert haben, weil wir immer gearbeitet haben“, erklärt Nives Soraru.

22 Jahre lang hatten sie ohne Ruhetag über acht Monate ihr Eiscafé geöffnet. „Wir waren immer konsequent und haben Mitte März die Saison gestartet und um den 20. Oktober herum beendet. Egal ob es geregnet, geschneit oder ob die Sonne geschienen hat – wir waren da“, sagt Flavio Da Rold und betont:

„Wir hatten viel Spaß mit unseren Kunden, wir haben sie immer gerne bedient – und manche haben gesagt, wir bringen ein wenig Italien auf die Insel, mit unserem italienischen Eis und unserem italienischen Temperament.“

Er ist ein echter Eismann

Flavio Da Rold stammt aus Belluno. Vor 43 Jahren ist er der heute 68-Jährige als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. „Es gab in Norditalien für junge Leute damals keine Arbeit“, erzählt er. In Ludwigshafen am Rhein habe er seine Nives kennengelernt, die ebenfalls seit gut 40 Jahren in Deutschland lebt, um hier zu arbeiten.

Gemeinsam sind sie im Jahr 2000 in Lindau gelandet und haben das „Cristallo“ eröffnet. „Als wir über die Seebrücke gefahren sind, habe ich mich sofort in Lindau verliebt und gesagt ich will hier leben“, erinnert sich Nives Soraru. Aus ursprünglich zwei geplanten Jahren wurden 22. Lindau wurde ihre Heimat.

„Aus Belluno stammen die meisten Eismänner, die nach Deutschland gekommen sind“, sagt Flavio Da Rold. Er selbst habe die Kunst des Eismachens als junger Mann von einem alten Mann in Italien gelernt. Er sei stolz darauf, sich Eismann nennen zu dürfen, weil er sein Eis immer selbst gemacht habe – stets mit frischen, regionalen und saisonalen Zutaten.

War Erdbeerzeit gab es Erdbeereis von Lindauer Erdbeeren, und wenn die Zwetschgen reif waren, machte er Zwetschgeneis. Eis selbst zu machen, brauche Zeit. So habe sein Tag stets früh begonnen, damit mittags seine zwanzig wechselnden Sorten fertig waren.

Eis für die „Einheimischen“

„Ich habe mein gutes Eis von Anfang an für die Einheimischen gemacht – nicht für die Touristen – die kommen und gehen, aber die Einheimischen bleiben. Es war eine schöne Zeit mit ihnen“, erklärt er und bekommt feuchte Augen, als er erzählt, dass sie während der Pandemie, als alles sehr schwierig war, von ihren Stammkunden viel Zuspruch erfahren hätten.

„Es sind viele dabei, die eine Eiskarte haben, die bereits vorab bezahlt war. Und trotzdem haben sie in bar bezahlt, um uns zu unterstützen“, sagt er – und wischt sich gerührt über seine Augen.

Wie es mit der Eisdiele weitergeht

Spätestens Anfang März, wenn ihr Nachfolger, den sie glücklicherweise gefunden haben, das „Cristallo“ für seine erste Saison öffnen wird, seien sie wieder da. „Ich habe mich versichert, dass auch er ein echter Eismann ist“, betont Flavio Da Rold. Er habe ihm zudem versprochen, ihm beim Start zu helfen. Seine Rezepte habe er ihm bereits gegeben. „Er wird ein gutes Eis machen. Da bin ich ohne Sorge.“