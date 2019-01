Der Dorfladen Niederstaufen ist nicht tot, er schläft nur ein wenig

Seit Weihnachten 2018 ist der Dorfladen in Niederstaufen geschlossen. Der Verlust ist in nahezu jedem Haushalt spürbar. Um dies zu verhindern, hatte sich schon im Frühsommer 2018 eine Gruppe meist junger Niederstaufner, alteingesessene wie neu zugezogene, zur IG Dorfladen Niederstaufen zusammengetan. Eine Informationsveranstaltung mit dem Dorfladenberater Wolfgang Gröll war die Motivation für die bisher Mitarbeitenden zu diesem Zusammenschluss. Nachdem der Versuch, einen neuen Betreiber zu finden, gescheitert war, entschloss sich der Eigentümer der Immobilie, die Ladenräume an den örtlichen Fahrradhändler zu vermieten.

Die Suche nach anderen Räumlichkeiten, die sowohl was die Größe, als auch die halbwegs zentrale Lage im Dorf betraf, geeignet wären, erwies sich als äußerst schwierig. Die einzige Möglichkeit bot die ehemalige Schule, heißt es in einem Schreiben der IG Dorfladen. Zwar wird der mittlere Klassenraum derzeit vom TSV Niederstaufen für Softgymnastik, Step-Aerobic und Yogakurse genutzt, aber die Verantwortlichen erklärten sich bereit, andere Räume für das sportliche Angebot zu suchen, weil auch sie eine Einkaufsmöglichkeit im Ort für ein sehr wichtiges Anliegen halten.

Der Dorfladenberater Wolfgang Gröll, um seine Einschätzung gebeten, erklärte die Einrichtung eines Ladens in den Räumlichkeiten der ehemaligen Schule für praktikabel. Zwar liege der künftige Dorfladen nicht direkt an der Straße, aber er biete gute Park- und Zufahrtsmöglichkeiten. Weiter sei die Immobilie Eigentum der Gemeinde und dadurch auf Dauer sicher vor zum Beispiel Eigenbedarfsrückforderungen. Der Vorplatz der alten Schule könnte im Sommer für Sitzplätze genutzt werden während der Spielplatz und das Niederstaufner Bücherregal zum Verweilen einladen.

Die Vorstellungen der IG und des Dorfladenberaters gingen, was Ladengröße und Umfang der Umbaumaßnahmen aber auch Kommunikation betraf, weit auseinander. Auch um den Gemeindehaushalt nicht zu belasten, entschied sich die IG, auf die weitere Beratung durch Gröll zu verzichten und sich vielmehr an den Versorger „Ums Eck“ um Beratung zu wenden. Der Lebensmittelgroßhändler für kleine Läden Utz sandte auch sofort einen Vertreter, mit dem die kleine Lösung – aus seiner Sicht gut durchführbar – besprochen wurde. Aufgrund eigener Pläne aus der Hand eines IG-Mitglieds werden der Berater und der Vertriebschef der Firma Utz Vorschläge machen.

Im Februar 2019 ist eine Informationsveranstaltung geplant, in der die Bürger über das weitere Vorgehen informiert werden. Zum Gelingen des Projektes muss eine Gesellschaft gegründet werden, die über ausreichend Geldmittel verfügt, um das Projekt Dorfladen Niederstaufen stemmen zu können. Diese Mittel müssen von stillen Teilhabern in Form von „Bausteinen“ im Wert von etwa 250 Euro erbracht werden. Dafür muss die Interessengemeinschaft mit einem tragfähigem Konzept überzeugen. Zur Zeit werden Berechnungen angestellt, um zu eruieren, wieviel Basiskapital zum Start notwendig ist.

Es gilt, nicht nur die Einrichtung, sondern auch die Erstausstattung mit Waren und die Kosten für das Personal für die ersten Monate sicherzustellen. Wie in anderen Unternehmensgesellschaften, zum Beispiel in Opfenbach und Primisweiler, wird danach eine Mindestsumme errechnet, die eingebracht werden muss, soll das Projekt weiter geführt werden. Etwa 200 Personen sollten in Niederstaufen Anteile zeichnen, wobei ein Einzelner natürlich auch mehrere Anteile erwerben kann. Das einbezahlte Geld wird, sollte das Projekt nicht zur Durchführung kommen, abschlaglos erstattet. Kommt der Dorfladen zustande, muss das eingezahlte Geld für einen festgelegten Zeitraum, zum Beispiel für vier bis fünf Jahre in der Gesellschaft bleiben, um den Bestand zu sichern. Erst danach kann ein stiller Teilhaber seine Einzahlung zurückverlangen.

Träger des Ganzen ist die zu gründende Gesellschaft, die – sofern die erhoffte Summe im Vorfeld zu 90 Prozent erreicht wird – Arbeitgeber der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers und zusätzlichem Personal sein wird. Wenn sich jemand mit einschlägiger Berufserfahrung und der wünschenswerten Begeisterung für diese Arbeit interessiert, wird sie oder er ein Team engagierter Ehrenamtler vorfinden, das in verschiedenster Weise unterstützend zur Verfügung steht. Ebenso muss es reizvoll sein, den Laden, in dem man dann arbeitet, selbst mitzuentwickeln. Entlohnt wird nach Tarif. Der Wohlfühlaspekt bei der Arbeit in einem „eigenen Reich“ zu wirtschaften und eine Reihe hilfsbereiter Kräfte an der Seite zu haben, wiegt auf jeden Fall manches auf und unterscheidet diesen Arbeitsplatz von anderen, heißt es in dem Schreiben weiter.

Auch in Hinblick auf das künftige Angebot im neu entwickelten Dorfladen haben sich die Initiatoren Gedanken gemacht. Der Schwerpunkt soll auf regionalen Produkten liegen. Biolebensmittel sollen ebenso angeboten werden, auch wenn ein reiner Bioladen wohl nicht möglich sein wird. Wann immer es geht, möchte die IG auf Verpackungsmaterial verzichten und die Kunden bitten, eigene Behältnisse mitzubringen, in die dann Ware eingefüllt werden kann – selbstverständlich so, dass das Mitgebrachte mit einem ladeneigenen Tablett hinter die Ladentheke gelangt.

Zur Überbrückung der Zeit bis zur Neueröffnung des Dorfladens versucht die IG, als Zwischenlösung baldmöglichst einen zeitlich begrenzten Brot- und Brotzeitverkauf auf dem Dorfplatz zu initiieren. Im Verkaufswagen, den die Niederstaufner Funkenfreiwilligen zur Verfügung stellen und dem Bedarf gemäß mit elektrischem Strom, Warm- und Kaltwasser und allem Notwendigen ausstatten, soll täglich vom frühen Morgen bis in den Vormittag hinein Gebäck und für die durchfahrenden Handwerker Brotzeit zum Mitnehmen angeboten werden. Wer den Verkaufswagen beliefern wird und wer den Verkauf übernimmt, ist im Augenblick noch offen.

Sehr interessiert wäre die Interessengemeinschaft an Zuwachs aus allen Berufssparten. Handwerker oder Menschen, die sich mit Steuerfragen und Buchführung auskennen, sind notwendig, um das Projekt Dorfladen Niederstaufen zu entwickeln und zum Erfolg zu führen.