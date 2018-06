In der ersten Runde der Relegation zur Fußball-Bezirksliga Bodensee trifft am Freitagabend die Spielvereinigung Lindau auf den SV Eglofs. Spielbeginn auf dem Sportplatz des TSV Schlachters ist um 18 Uhr. Nachdem sich die Mannschaft von SpVgg-Coach Karsten Krannich in der Kreisliga A2 den zweiten Tabellenplatz sichern konnte, stehen die Lindauer nun im ersten von maximal drei Endspielen um den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse.

„Wir haben jetzt schon mehr erreicht als erhofft, aber auch Glück gehabt“, gesteht SpVgg-Präsident Werner Mang mit Blick auf die abgelaufende A2-Spielrunde. Hier sah lange Zeit der SV Achberg wie der Anwärter auf Platz zwei und damit der Relegationsteilnehmer aus. Nachdem sich das Vorstandsteam der Spielvereinigung während der Rückrunde für einen Wechsel auf der Trainerbank entschieden hatte, lief es fortan bis zum letzten Spieltag zunehmend prächtig. Statt Srdan Gemaljevic hatte jetzt Sportvorstand Karsten Krannich an der Seitenlinie das Sagen.

„Ich schätze Herrn Gemaljevic menschlich und fachlich sehr“, so Mang rückblickend zur Trainerpersonalie. Nachdem sich jedoch viel Unruhe in der Mannschaft breitgemacht habe und auch die Trainingsbeteiligung längerfristig zu wünschen übrig ließ, sahen sich die Verantwortlichen des Lindauer Traditionsklubs zu diesem Schritt gezwungen.

„Ganz, ganz schwere Aufgabe“

Nun fiebert man der Relegation entgegen. Die beginnt heute Abend mit einem ganz schweren Brocken. Der SV Eglofs, Vizemeister der Kreisliga A3, wartet auf die Mannen von Karsten Krannich. Der kennt den Gegner ziemlich gut, allen voran SVE-Coach Klaus Schmähl. „Das wird eine ganz, ganz schweren Aufgabe“, weiß Krannich, der das Allgäuer Team „von der Spielidee und den Offensivkräften“ mit dem Ligakonkurrenten aus Achberg gleichsetzt. Vor allem achtgeben muss die Lindauer Hintermannschaft auf Fabian Meroth, der in der abgelaufenen Saison zwölfmal traf. Doch auch seine Nebenleute sind brandgefährlich und jederzeit für einen Treffer gut. Eglofs dürfte, genauso wie Lindau, versuchen, an die hervorragend verlaufene Rückrunde anzuknüpfen, die schlussendlich den Relegationsplatz bescherte.

Trotz der großen Herausforderung kann die Spielvereinigung Lindau ohne Druck in die Partie am Freitagabend gehen. „Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft. Die sollen ganz locker auflaufen. Wenn es dieses Jahr mit dem Aufstieg zur Bezirksliga nicht klappt, dann wäre es nicht dramatisch“, betont Werner Mang. Der SpVgg-Chef versichert, dass das Thema Aufstieg zu diesem Zeitpunkt nicht seine Forderung gewesen sei.

Was die Erfolgsaussichten in der Relegation zur Bezirksliga anbelangt, möchte auch Karsten Krannich am liebsten den Ball flach halten. „Wir müssen uns immer bewusst machen, woher wir kommen. Das ganze Jahr über haben wir an vielen Stellrädchen drehen müssen, um das Erreichte einzufahren“, so der Interimscoach, der durch die Erfolgswelle der SpVgg in Lindau momentan „eine kleine Euphorie beim Fußball“ ausgemacht haben will. Schade nur, dass im Lindauer Aufgebot gegen Eglofs Robert Schellander, der beruflich verhindert ist, fehlen wird. Wieder mit dabei ist hingegen Urlaubsrückkehrer Dominic Mahren, von dem sich die SpVgg-Fans und Karsten Krannich wertvolle Impulse in der Offensive versprechen.