Der charmanteste Hutträger wird gesucht

Beim Lindenberger Hut-Tag am Sonntag, 5. Mai, wird wieder der charmanteste Hutträger gesucht. Heuer können sich neben den Damen erstmals auch „behütete“ Herren dem Publikum präsentieren, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Darüber hinaus offeriert Lindenberg seinen Besuchern am verkaufsoffenen Sonntag ein abwechslungsreiches Programm. Neben musikalischen Live-Auftritten auf drei Bühnen sowie dem kulturellen Rahmenprogramm in der gesamten Innenstadt dreht sich wieder alles um das Thema Hut. Zudem sind dieses Jahr unterschiedliche Straßenkünstler und Walking Acts in der Innenstadt unterwegs. Alle Autofans erwartet das große Oldtimertreffen mit zahlreichen zeitgenössischen Fahrzeugen. Natürlich wird auch das Deutsche Hutmuseum in das Programm einbezogen. Unter anderem findet auf dem Museumsplatz der Hut-Markt statt.

Livemusik und Comedy

Um 10.45 Uhr erfolgt der Auftritt der Böllerschützen vor dem Rathaus, welche den Festtag lautstark ankündigen. Anschließend wird der 20. Lindenberger Hut-Tag durch den Ersten Bürgermeister Eric Ballerstedt eröffnet. Für die musikalische Unterhaltung am Stadtplatz sorgt vormittags ab 11 Uhr die „Stadtkapelle Lindenberg“. Gegen 12.45 Uhr spielen die aus der südfranzösischen Partnerstadt Vallauris Golfe-Juan angereisten „Lyre d’Argile“ für die Besucher am Stadtplatz, bevor gegen 13.30 Uhr die Hut-Modenschau der Firma Mayser, vorgeführt als Tanzperformance nach einer Choreographie von Dany Schäffler, beginnt. Die Gruppe „Disco 54“ wird von 14 Uhr bis 16.30 Uhr sowie im Anschluss an die Wahl der charmantesten Hutträger musikalisch die Besucher am Stadtplatz begeistern. Mit im Gepäck haben die vier Profimusiker Livemusik aus fünf Jahrzehnten Funk und Soul. Bei der Wahl der charmantesten Hutträger, dem Highlight des Lindenberger Hut-Tages, wird dann ab 16.30 Uhr die charmanteste Hutträgerin des Tages sowie erstmals auch den lässigsten Hutträger gesucht. Interessierte Damen und Herren melden sich direkt am Veranstaltungstag bei der Festleitung am Rathaus (Infostand) an. Anschließend klingt der Abend mit viel Livemusik am Stadtplatz aus.