Nach eineinhalb Jahren Entwicklungszeit hat Jürgen Rockstroh am Samstag das neue Brettspiel „Der Bodensee, vier Länder – ein Spiel“ im Lindaupark vorgestellt. Der Centermanager des Einkaufszentrums war an diesem Tag nicht nur Gastgeber – er ist auch der Vater des neuen Spiels, das ab sofort am i-Punkt im Lindaupark erhältlich ist.

Was mit einer flüchtigen Idee begonnen habe, sei jetzt Wirklichkeit geworden: Die Region um den Bodensee hat jetzt ein eigenes Brettspiel. Jürgen Rockstroh hat vor eineinhalb Jahren Besuch von der Spielefabrik Ravensburg bekommen. Das Spiel, das ihm der Mitarbeiter damals vorgestellt hat, ließ bei ihm kein Herzklopfen aufkommen. Weil der Bodensee darin nicht vorkam. Aber es entstand eine Idee in seinem Kopf, die ihm keine Ruhe ließ. Ein Spiel über Lindau – die Insel und das Umland – das hätte er gern gehabt, war aber nicht zu Verwirklichen.

Für Einheimische und Gäste

Der zweite, dieses Mal zündende Einfall, die Vierländerregion um den Bodensee auf einem Spielbrett zu vereinigen, klang auch für Andreas Wagner, den Geschäftsführer der Spielefabrik vielversprechend. „Wir sind alle gut vernetzt um den Bodensee. Vier Länder – das hat Kraft, das war ein reizvoller Gedanke“, bestätigt Wagner. Und so entstand eine kreative Kooperation aus Lindaupark und Spielefabrik, dazu haben sie sich Partner ins Boot geholt, die das neue Produkt unterstützen.

Die Zielgruppen waren schnell identifiziert: die ganze Familie soll mitspielen können. Einheimische sollen sich damit identifizieren und vielleicht das eine oder andere über die Heimat lernen. Gäste der Region sollen sich an ihre schönen Urlaubstage am Bodensee erinnern, wenn sie es zu Hause spielen – und Lust aufs Wiederkommen bekommen. Die Spielefabrik Ravensburg hat übrigens nichts mit Ravensburger Spiele zu tun, auch wenn das neue Brettspiel dort produziert wurde. Andreas Wagner entwirft mit seinem Unternehmen maßgeschneiderte Brettspiele. „Ich bin schon ein bisschen stolz auf unser neues Spiel“, erklärte Jürgen Rockstroh strahlend und lud die Gäste der Präsentation an den Spieltisch ein.

„Der Bodensee, vier Länder – ein Spiel“ ist ein zweiseitiges Reise- und Quizspiel. Spaß trifft spielerisch auf Wissen. Mitspielen können zwei bis sechs Spieler ab acht Jahre. Jeder Mitspieler erhält zu Beginn vier Karten, die seine individuelle Reiseroute bestimmen, und muss mit Taktik und Würfelglück zum Ziel kommen. Aktionskarten sorgen für zusätzliche Überraschungen. Dabei geht es selbstverständlich auch um die Geschwindigkeit in der der Spieler das Ziel erreicht. Partner des Gesellschaftsspiels und somit auch Bestandteil, sind der Lindaupark, die Stadtwerke Lindau, Bodensee.de, die Gebrüder Weiß, das Kulturamt Lindau, die Touristinfo Kressbronn.