Der Bodensee fasziniert sie immer

LZ-Leser kennen die Bilder von Marzena Wieczorek, die immer wieder unter den Leserfotos abgedruckt sind. Zum wiederholten Mal hat sie jetzt aus ihren Bildern einen Kalender erstellt.

Eigentlich ist Wieczorek Soziologin. „Aber ich arbeite als Fotografin“, erzählt sie. Sie lebt in Lindau, arbeitet aber in einem Fotostudio in Kressbronn. Auch privat hat sie früher vor allem Porträts, Architektur, aber auch Blumen-Stillleben fotografiert. „Landschaft war dann eine Herausforderung.“ Da musste sie auch ihre Fotoausrüstung entsprechend ergänzen.

Inzwischen fotografiert sie am liebsten in Lindau und Umgebung: „Die Bodensee-Landschaft fasziniert mich immer.“ Den Wechsel der Jahreszeiten findet sie besonders reizvoll. Die schönsten Bilder schickt sie regelmäßig als Leserfoto an die Lindauer Zeitung. Aber auch an Wettbewerben hat sie schon erfolgreich teilgenommen. An Lieblingsfoto hat sie dabei nicht: „Ich mag sie wirklich alle.“

Vor Jahren hat sie erstmals aus den schönsten Bildern eines Jahres einen Kalender für Freunde erstellt. Die Nachfrage wurde größer, so dass sie heuer schon zum achten Mal einen Kalender vorlegt. Bei der Druckauflage ist sie vorsichtig, bestellt nur kleine Stückzahlen: „Aber ich kann immer nachbestellen.“