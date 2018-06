„Der Blick von hier oben hat schon was“

Die Lindauer Zeitung hatte Logenplätze zum Start der 68. Rund Um verlost: Die Gewinner wurden in den Mangturm eingeladen, wo sie mit einem leckeren Büfett und Prosecco verwöhnt wurden und eine grandiose Sicht auf das Starterfeld vor der Hafeneinfahrt genossen.

Gästeführerin und Märchenerzählerin Birgit Meier erzählte den fröhlichen Gewinnern währenddessen viel Wissenswertes über den Mangturm, den einige von ihnen bisher nur von außen kannten. Alexander und Helga Martin beispielsweise waren sehr begeistert – sowohl von der Gastfreundschaft der Lindauer Zeitung, die von Sandra Bernhard würdig vertreten wurde, als auch von der tollen Aussicht und dem Flair in dem alten Turm. „Wir haben uns sehr über diesen Gewinn gefreut. Das ist mal ganz was anderes. Bisher haben wir den Start immer von der Mole aus gesehen. Aber der Blick von hier oben, das hat schon was. Da sind wir gern nächstes Jahr wieder dabei“, erklärten sie und lachten.

Auch Werner Fetzer war restlos begeistert. „Ich habe meine Schwester in Ulm angerufen und gesagt, sie soll zur Rund Um kommen, ich habe beim Gewinnspiel der Lindauer Zeitung mitgemacht. Vielleicht gewinne ich, dann schauen wir den Start vom Mangturm aus an. Und ta-taaa, hier sind wir“, erzählte er. Immer wieder schauten die Gewinner aus den Fenstern des Mangturms und gaben schon mal Prognosen ab: „Da kommt heute nicht mehr viel Wind“, meinte Margarte Maurer, die mit ihrem Enkeltöchterchen die Segelboote beobachtete. Pünktlich im 19.30 Uhr entdeckte Alexander Martin die Leuchtkugel am Himmel, die den Start der Segelboote in ihre Lange Segelnacht anzeigt. Jetzt drängten sich alle an die Fenster und machten sich doch gegenseitig immer wieder höflich Platz, damit jeder seine Fotos machen, und sich am schönen Anblick erfreuen konnte. Allerdings wurde ihre Geduld auf eine harte Probe gestellt, denn das Hauptfeld der Schiffe blieb in Flaute am Startschiff Hohentwiel kleben. Nach einiger Zeit lockten die ersten Rhythmen der Live-Band Die Dicken Fische, die nach oben schallten, und so verabschiedeten sich die Gewinner der Reihe nach Richtung Tanzfläche vor der Bühne. Werner Fetzer betonte zum Abschied, dass er nächstes Jahr nochmal gewinnen sollte, weil seine Frau leider arbeiten musste, und mit ihr würde er dieses schöne Erlebnis auch gern teilen. (sd)