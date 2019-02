Der Baum steht und der Erklärbär bringt dem Nachwuchs die Fasnacht näher

Ein Erklärbär der Schönauer Hexen hat kleinen Indianer, Prinzessinnen und Einhörner die Fasnacht näher gebracht. Doch zunächst stellte er sich ganz schön tolpatschig an, versuchte, sich Beinstulpen über die Arme zu ziehen, verwechselte die Oma-Unterhose mit einer Zipfelmütze und so weiter.

Da muss man als Kind doch dazwischen gehen und lautstark Korrekturen einfordern. Und so entpuppt sich das, was der Erklärbär nach und nach aus seinem Korb zieht und nach Kindertipps an die richtigen Körperteile anzieht, allmählich als das Häs einer Schönauer Hexe, als die sich der Erklärbär letztlich entpuppt. Und da hat der Erklärbär auch seine Aufgabe erfüllt, er hat nämlich gezeigt, dass sich unter der Maske einer Schönauer Hexe und jeder Fasnachtsmaske ein ganz normaler Erklärbär –oder zumindest ein netter Mensch – steckt, Kinder sich also vor keiner Maske fürchten müssen.

Im Anschluss ging es in einem Festzug nach Schönau, wo der Narrenbaum gestellt wurde. Exakt 21 Kubikmeter Beton sind hier versenkt worden, um den Sicherheitsauflagen behördlicherseits Genüge zu tun, damit in diesem Gestell ein Narrenbaum stehen darf. Das heißt, rund 40 Tonnen Beton, wahrscheinlich mehr, sichern das einige Meter hohe Bäumchen, an dem eine Hexen hängt. Nachdem der Umzug der potentiellen Nachwuchshexen, ihren Eltern, der Hexenmusik und der richtigen Schönauer Hexen unter Absicherung der Feuerwehr der Wache West von der Feuerwache in Hoyren hinaus nach Schönau einen richtigen Stau produziert hatte, wurde unter fetzig-musikalischer Unterstützung der Hexenmusik der Narrenbaum in das erwähnte Fundament gelassen und festgezurrt. Fotos: cf