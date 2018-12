Den vorzeitigen Klassenerhalt vertagt

Ohne ihren Verteidiger und Topscorer Anthony Calabrese, der aktuell an einer Sprunggelenkverletzung laboriert, sind die EV Lindau Islanders in den 25. und 26. Spieltag gegangen. Unterm Strich setzte es am Freitagabend beim SC Riessersee mit 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) und zu Hause gegen den EC Peiting (0:3, 1:0, 1:3) zwei Niederlagen. Durch das Null-Punkte-Wochenende und den Last-Minute-Sieg des Tabellenletzten EHC Waldkraiburg in Höchstadt haben die Lindauer den vorzeitigen Klassenerhalt noch nicht ganz in der Tasche. Am Sonntagabend, vor der rekordverdächtigen Zuschauerkulisse von mehr als 1000 Besuchern, schien sich für die Hausherren gegen den gastierenden EC Peiting frühzeitig gar ein Debakel anzubahnen.

0:3 stand es zur ersten Drittelpause aus Sicht der Hausherren, die sich zunächst überaus schwach präsentierten, es dem Gegner aus Oberbayern aber teils auch leicht machten. Nach 20 Minuten waren die Gäste aus Oberbayern auf dem besten Wege, gegen Lindau den dritten Saisonsieg ohne einen einzigen Gegentreffer einzufahren.

Gespielt waren keine drei Minuten, da eröffnete Marko Babic für die Peitinger den Torriegen durch einen erfolgreich abgeschlossenen Alleingang. Exakt zweieinhalb Minuten später, EVL-Stürmer Julian Tischendorf drückte gerade die Strafbank, vollendete Florian Stauder gleich die erste Offensivaktion in Überzahl zum 2:0. Angriff auf Angriff rollte in der Folge auf den Kasten von Islanders-Goalie David Zabolotny. Doch weder Lukas Gohlke noch Ty Morris konnten das Ergebnis zunächst weiter nach oben schrauben.

Top- Eröffnungsdrittel der Gäste

Das glückte den Gästen kurz vor der Drittelpause – ausgerechnet inmitten einer kleinen Sturm- und Drangphase der Lindauer. In einer denkbar ungünstigen Situation, der Puck befand sich an der eigenen Blauen Linie, wechselte der EVL die Reihen etwas zu behäbig durch – ein gefundenes Fressen für die Oberbayern, die eine schnelle Kombination über Simon Maier und Anton Saal durch den tschechischen Kontingentmann und ECP-Topscorer Milan Kostourek zur 3:0-Führung abschlossen.

Kopfschütteln, ungläubige Gesichter, fassungslose Blicke zur Drittelpause – und auch noch Pech gesellte sich dazu, nachdem Dominik Ochmann kurz zuvor den Puck in Überzahl an den Pfosten setzte. „Wir waren im ersten Drittel nicht bereit, alles zu geben“, sagte EVL-Kapitän Andreas Farny hinterher.

Im zweiten Spielabschnitt knüpfte Peiting zuerst nahtlos an die ersten 20 Minuten an und wollte das Ergebnis weiter hochschrauben. Das war es nur gut für die Moral aufseiten der Lindauer, dass der EVL kurz darauf doch endlich den ersten Saisontreffer gegen das Team von ECP-Headcoach Sebastian Buchwieser markieren konnte. Nach einem Schussversuch von Verteidiger Sean Morgan nahm Simon Klingler den Puck aus luftiger Höhe regelkonform mit der Hand auf, legte ihn sich zurecht und netzte zum 1:3 ein (26.).

„Auf geht’s, Jungs. Das Spiel ist noch nicht vorbei“, skandierte Thomas Tomaselli unter dem Jubel der Zuschauer. Während seiner Einsätze als Hallenmoderator in der neuen Saison setzte es für Lindau stets Niederlagen. Diese Negativserie sollte nun endlich beendet werden. Und tatsächlich kamen die Islanders besser gegen den ECP zurecht und robbten sich weiter heran: In doppelter Überzahl, welche die Gastgeber ins Schlussdrittel mitnahmen, verkürzte Andreas Farny kurz nach Beginn im Gewühl vor dem Kasten von Gästegoalie Andreas Magg, der von ECP-Coach Sebastian Buchwieser gegenüber Florian Hechenrieder den Vorzug bekam, auf 2:3.

Danach war jedoch Schluss mit lustig: Zwei Strafzeiten, welche David Farny für Lindau kassierte, verwerteten die Oberbayern gnadenlos und schraubten das Ergebnis am Ende auf 6:2 nach oben. „Heute haben wir wirklich gut gespielt“, so Buchwieser nach Spielschluss. Er hatte sich von den Islanders mehr Gegenwehr erwartet. „Am Familientag des EV Lindau hätte ich gedacht, dass es da mehr auf dem Eis brennen wird.“