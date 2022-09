Den Tod ins Leben holen – Wie man letzte Hilfe leistet

Wer sich für den Letzte-Hilfe-Kurs anmelden möchte, kann das bei Patricia Rederer (Telefonnummer 0151 128 12 912, Mail an patricia.rederer@caritas.at oder über Susanne Brillisauer (Telefonnummer 0152 380 16 536 oder Mail an susanne-brillisauer@t-online.de) machen. Die Termine für die Kurse sind: Dienstag, 4. Oktober, in Lindau; Dienstag, 8. November, im oberer Landkreis; Monatag, 14. November, in Opfenbach, Dienstag, 22. November, in Vogt und Donnerstag, 24. November, in Hergensweiler. Mehr Informationen gibt es unter www.letztehilfe.info