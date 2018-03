Den Siegern winken Stipendien

Bereits zum 16. Mal laden der Rotaryclub Friedrichshafen-Lindau und der Internationale Konzertverein Bodensee am Sonntag, 18. Februar, ab 17 Uhr junge hochbegabte Pianisten in das Lindauer Forum am See ein, um den Gewinner des Rotary Jugend-Musikpreises zu küren.

Mittels eines öffentlichen Wettbewerbs, der Pianisten bis 18 Jahre präsentiert, werden die vom Rotary Club Friedrichshafen-Lindau ausgelobten Stipendien vergeben. Drei fachkundige Juroren unter der Leitung von Peter Vogel werden die jeweils etwa 25-minütigen Auftritte der jungen Tastenkünstler mit Werken von Beethoven, Chopin und Liszt beurteilen.

Aus dem Kreis der bisherigen Preisträger dieses Wettbewerbes gingen Künstler wie Alice Sara Ott (Echo Klassik 2010), Alexej Gorlatch (Gewinner ZF-Musikpreis 2008 und 1. Preis ARD-Musikwettbewerb 2011) oder Aaron Pilsan (u.a. Gewinner des ZF-Musikpreis 2014) hervor, die mittlerweile zu den Stars ihres Fachs gehören. Die vier Teilnehmer in 2018 sind die 17-jährige deutsche Minha Marie Yeo mit südkoreanischen Wurzeln, der 2003 in Kroatien geborene Zvjezdan Vojvodić, die 16-jährige Japanerin Honoka Abe sowie der aus Dornbirn stammende und 2001 geborene Gabriel Meloni. Alle vier Pianisten, die seit früher Kindheit unterrichtet und gefördert werden, können bereits namhafte Auszeichnungen und Bühnenerfahrung vorweisen.

Dieses Format zur Förderung junger Künstler kann mittlerweile auf eine lange Tradition zurückblicken. Seit 2002 werden jährlich vier hochbegabte Pianisten, deren Können sich an der Spitze der Altersklasse bis 18 Jahren orientiert, eingeladen, um sich die ausgelobten Förderpreise zu erspielen. Den Teilnehmern winken Stipendien in Höhe von 2000 Euro für den Erstplatzierten und 1500 Euro für den Zweitplatzierten. Der dritte Preis, der mit einem Stipendium von 750 Euro verbunden ist, wird wieder zweimal vergeben. Diese Stipendien werden von der Fachjury vergeben. Aber auch das Publikum hat die Möglichkeit, unabhängig vom Juryurteil seinen Favoriten des Wettbewerbs zu wählen. Dieser Publikumspreis ist mit 250 Euro dotiert.